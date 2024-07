Weekend di grande ciclismo a Norcia per il 3° Trofeo San Benedetto - Tuttoggi.info

Il Trofeo San Benedetto da Norcia ritorna e raddoppia anche la sua veste per una 3° edizione che promette quantomai spettacolo ed emozioni. La manifestazione ciclistica organizzata dall’Unione Ciclistica Foligno, dopo una stagione di assenza dal calendario, verrà infatti riproposta in una formula ancor più ricca e appassionante, con due gare, riservate alle categorie Allievi e Juniores, spalmate tra sabato 20 e domenica 21 luglio.

La società guidata dal presidente Moreno Petrini ha voluto fare le cose in grande quindi nel rispolverare una corsa capace, tra il 2021 e il 2022, di riscuotere ampi consensi, grazie soprattutto agli scorci paesaggistici unici di Norcia e della Valnerina. E le bellezze del centro cittadino nursino saranno stavolta ancor più protagoniste nello svolgimento dell’evento, con entrambe le corse che si concluderanno di fronte alla trecentesca Porta Ascolana, fresca di restauro a seguito del terremoto dell’ottobre del 2016. Non poteva mancare inoltre all’appello proprio Piazza San Benedetto, luogo simbolo di un tessuto urbano che sta man mano rifiorendo dalla drammatica sequenza sismica di 7 anni fa, che farà da sfondo in entrambe le giornate alla presentazione dei team, alla partenza ufficiosa e alle premiazioni finali. Per quel che concerne il tracciato gli Allievi sabato si sfideranno sulla distanza dei 77,5 km, la maggior parte dei quali dipanati su un anello, da ripetere per 7 volte, che avrà come punto nevralgico di ogni tornata l’ascesa di San Pellegrino. Percorso speculare a quello degli Juniores, che il giorno dopo affronteranno però 3 giri in più di circuito, arrivando a toccare un totale di 108,7 km. La gara domenicale sarà inoltre aperta da una suggestiva sfilata cittadina, che vedrà il serpentone dei corridori transitare per due volte lungo il perimetro delle antiche mura, così da raccogliere l’applauso e il calore di appassionati, turisti o semplici curiosi. Preannunciato al via, in attesa della chiusura delle iscrizioni, un campo partenti di livello nazionale, pronto a misurarsi con una prova che può prestarsi sia a degli attacchi dalla medio-lunga distanza, che al più classico degli sprint di gruppo. Fari puntati però in particolare sui padroni di casa dell’UC Foligno, in particolare sulla formazione Juniores, grande protagonista proprio nell’ultimo weekend alla due giorni di Sora. I ragazzi guidati dal DS Sandro Settimi si presenteranno tra l’altro al via da campioni uscenti, con tutta l’intenzione di replicare il successo di Matteo Bennati nell’edizione 2022.

L’obiettivo primario del gruppo sportivo folignate resterà però quello di garantire un weekend di festa e anche di rinascita per un territorio ideale come pochi altri per la pratica ciclistica in tutte le sue declinazioni. Fondamentale in tal senso la sinergia instauratasi anche quest’anno con l’Amministrazione Comunale di Norcia, che ha voluto sposare in pieno, sia con la giunta Alemanno che con quella appena insediatasi sotto la guida del sindaco Giuliano Boccanera, la visione dell’UC Foligno. Prezioso come non mai anche il sostegno di un pacchetto di sponsor nel quale figurano non solo alcuni dei principali sostenitori del sodalizio nerazzurro, ma anche tante realtà del territorio nursino. Preziosa in particolare la collaborazione con il Ristorante Nemo, che fungerà da quartier generale per tutte le operazioni legate alle corse, senza dimenticare inoltre il supporto non solo della Polizia Locale e di ANAS, per la gestione del traffico e la chiusura delle strade, ma anche del Consorzio BIM “Nera e Velino”, a cui sarà dedicato il trofeo della prova Allievi. È tutto pronto insomma per una due giorni di sport e di ciclismo tra le bellezze e i sapori tipici di Norcia, che faranno senza dubbio capolino anche nella ricca rassegna di premiazioni.

Gli Sponsor del 3° Trofeo San Benedetto da Norcia: Consorzio BIM, AXA agenzia di Marco Belloni, Agenzia Immobiliare Massari Patrizia, Hotel Benito, WEAD Studio, Norcineria Ansuini Mastro Peppe, Studio Commercialisti Associati Luciano Palazzeschi, Rossi Ecocar, Trieco Servizi Ambientali, Il Capisterium, Studio di Ingegneria Enzo Salvatori, Timotei Sistemi Anticaduta, L’Immagine Parrucchieri, Flacus Infissi e Ferramenta.