Weekend con tempo instabile e piogge diffuse la domenica - Tuttoggi

Umbria

Sabato. Locali piogge nelle ore diurne sui settori occidentali, tempo stabile altrove con molte nubi irregolari; in serata si attende un generale peggioramento con piogge diffuse su tutto il territorio.

Domenica. Tempo instabile nel corso della giornata con piogge diffuse estese su tutto il territorio al mattino e al pomeriggio; instabilità attesa anche in serata.

Italia

AL NORD

Giornata decisamente instabile al settentrione, con piogge intense tra Liguria e Alpi Apuane nel corso delle ore diurne; molte nubi altrove con qualche pioviggine sparsa. Peggiora nelle ore notturne con acquazzoni sui medesimi settori. Neve sulle Alpi tra i 1400 e i 1000 metri.

AL CENTRO

Al mattino molte nubi sulle regioni Tirreniche, con precipitazioni sparse e variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti, con locali nubifragi sull’alta Toscana. Piogge anche su Umbria e Marche in serata, ulteriore peggioramento nella notte sulla Toscana.

AL SUD E SULLE ISOLE

Giornata prevalentemente stabile al meridione, con cieli sereni o poco nuvolosi sulle regioni peninsulari e sulla Sicilia nel corso delle ore diurne. Molto nuvoloso sulla Sardegna dove saranno possibili pioviggini, nel corso della giornata. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto e ancora cieli velati.

Temperature minime in aumento ovunque, massime stazionarie o in lieve calo al nord; in incremento al meridione.

