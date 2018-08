VUS, Lamberto Dolci è il nuovo presidente

share

Buona la prima per l’assemblea dei ventidue sindaci del territorio di competenza della Valle Umbra Servizi, chiamati oggi ad eleggere il successore di Maurizio Salari.

E dopo sei anni di guida dell’ex sindaco di Foligno, sarà ancora un folignate a guidare l’ente, con l’elezione di Lamberto Dolci, figura tecnica e non politica, come si è scritto nei giorni scorsi. L’assemblea si e’ conclusa con i migliori auguri di buon lavoro al neo presidente, professionista di alto livello dell’Eni e salito alla ribalta delle cronache cittadine per aver condotto le operazioni del rientro in città della Madonna di Foligno.

Suo fratello, Leonardo Dolci è stato priore, tra l’altro vittorioso del rione Giotti e la famiglia è particolarmente conosciuta nel territorio, nonostante lui sia stato lungo tempo fuori regione.

I consiglieri sono Daniela Riganelli e Manuel Petruccioli

(Il presidente Dolci al centro, nella foto)

