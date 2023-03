Vus, igiene urbana: “Utenti soddisfatti”

“Risultati frutto del lavoro di squadra”

“Ringraziamo tutti gli utenti per la disponibilità e la partecipazione – commenta Vincenzo Rossi, Presidente di Valle Umbra Servizi – questi dati ci saranno utili per migliorare strategie e performance, sia sotto il profilo organizzativo che quello economico. Il merito di questi risultati positivi va a tutta la squadra VUS, che si impegna ogni giorno in maniera incessante per migliorare le caratteristiche e la qualità del servizio fornito al territorio”.

I numeri dell’indagine

Il giudizio degli utenti sulla qualità del servizio è di 7,2 su 10. Il 91,4% del campione dichiara di differenziare e il 70,5% non ha alcuna difficoltà nel farlo. La “raccolta rifiuti su strada pubblica” restituisce un 84,3% di utenti soddisfatti, evidenziando tra gli aspetti maggiormente graditi la facilità d’uso dei contenitori e la pulizia nelle aree adiacenti i contenitori. Nel complesso il servizio di “raccolta domiciliare porta a porta” fa emergere l’89,6% di soddisfazione, con un voto medio di 7,3 su 10. La chiarezza dei calendari, gli orari e i giorni di esposizione sono tra gli aspetti con le valutazioni più positive. Ad avere la valutazione migliore fra le aree indagate sono i “centri di raccolta per il conferimento autonomo di rifiuti” dove l’utenza ha espresso soddisfazione nel 94,3% dei casi, con argomentazioni assai articolate che riguardano il numero dei centri, gli orari di apertura e la loro posizione. Indice più che positivo anche per la sezione “pulizia strade e marciapiedi”: l’83,1% risulta soddisfatto soprattutto per la visibilità e il numero dei cestini getta-carta presenti in città e gli orari delle operazioni di pulizia.

La riorganizzazione

“Questi risultati ci danno il segnale che stiamo operando nella direzione giusta – ha affermato Marco Ranieri, Direttore Generale di Valle Umbra Servizi che ha poi proseguito dicendo – è, infatti, tutt’ora in corso il grande lavoro di riorganizzazione che ci permetterà di perfezionare progressivamente la capacità di risposta ai bisogni del territorio, di cui i nuovi calendari sono stati soltanto il primo step”.

Passo avanti nell’informazione

Le interviste rivolte agli utenti, che nei mesi precedenti la somministrazione del questionario di Customer Satisfaction hanno usato i canali di contatto con VUS, mostrano altrettanti dati con segno più; infatti relativamente ai “servizi di informazione e ascolto” sono stati presi in esame il sito web (96% soddisfatto) e il numero verde, promosso dall’85,2% degli utenti. Tra gli aspetti maggiormente positivi di quest’ultimo ci sono la chiarezza delle informazioni fornite dall’operatore e la cortesia e disponibilità dell’operatore.

Non criticità ma aree di miglioramento

Non si registrano quindi aree di criticità significativa ma piuttosto aree di miglioramento tra cui la frequenza e puntualità nella raccolta, la pulizia/ cura delle strade e marciapiedi e la pulizia delle aree di deposito; invece tra le modalità di raccolta il 77,8% degli utenti preferisce la raccolta PaP alla stradale (22,3%).