VUS, ecco il calendario dei servizi in occasione delle festività - Tuttoggi

La Valle Umbra Servizi comunica che, per le festività (Natale, Capodanno, la Befana) saranno garantiti per i giorni venerdì 25 dicembre e domenica 27 dicembre, solo i servizi minimi (attività di spazzamento, svuotamento cestini centro storico, raccolta centri storici porta a porta e commerciale).

Mentre per venerdì 1° gennaio e mercoledì 6 gennaio sono previsti: attività di spazzamento, svuotamento cestini centro storico, raccolta nei centri storici delle utenze non domestiche bar e ristoranti limitatamente all’indifferenziato e all’organico).

In quei giorni, quindi non verrà effettuato, come è indicato anche nelle note del calendario distribuito agli utenti, il passaggio per il ritiro di organico e pannoloni.

Altro discorso il giorno sabato 26 dicembre quando uscirà l’intero servizio (oltre alle attività di spazzamento, svuotamento cestini centro storico, porta a porta commerciale di tutte le tipologie di rifiuto, garantite anche le attività di raccolta stradale dell’indifferenziato e dei pannoloni e porta a porta pannoloni e organico).

I Centri di raccolta gestiti dalla Valle Umbra Servizi resteranno chiusi per i giorni 25, 26 e 27 dicembre e per il 1° e il 6 gennaio, mentre il 31 dicembre i CdR resteranno aperti fino alle ore 14. Si raccomanda di recarsi ai Centri di raccolta esclusivamente per le comprovate necessità previste nelle disposizioni dell’ultimo D.L. del Governo sugli spostamenti.

Si fa presente, inoltre, che il servizio di raccolta rifiuti Covid verrà effettuato il 26 dicembre. Per eventuali comunicazioni ed esigenze si potrà fare riferimento al numero verde: 800 280328

Ricordiamo che i calendari per i contenitori di 40 litri (piccoli) e dei 240 litri (contenitori grandi) della raccolta differenziata porta a porta – per carta, plastica e indifferenziato – sono stati modulati prevedendo il ritiro solo nei giorni feriali.