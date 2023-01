VUS COM, telefono occupato per sovraccarico di chiamate. Ecco come fare l’autolettura del gas

VUS COM al lavoro per raddoppiare le linee telefoniche. Autolettura possibile anche via e-mail o attraverso l'apposita app

VUS COM comunica che in seguito all’attivazione della fatturazione, per il servizio GAS METANO, con cadenza mensile nel periodo ottobre-marzo, la concomitanza delle chiamate della clientela per la richiesta di informazioni sulle bollette emesse e il rilascio concomitante di autoletture ha reso insufficienti il numero delle linee telefoniche oggi disponibili.

Le attività del call center raccolgono le richieste con orario continuato dalle ore 9:00 alle ore 17:00 mentre il risponditore automatico per la ricezione delle autoletture è attivo 24 ore su 24.