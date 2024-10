VUS COM presenta il rebranding a Spoleto: digitalizzazione e riorganizzazione per affrontare le sfide del futuro - Tuttoggi.info

VUS COM ha presentato il rebranding presso lo sportello di Spoleto, un evento che segna una fase di trasformazione profonda per l’azienda, orientata sempre di più verso l’innovazione, la digitalizzazione e la vicinanza al territorio. L’azienda, controllata al 100% da Valle Umbra Servizi Spa, si è così presentata alla comunità in una veste moderna e rinnovata, pronta ad affrontare le sfide della transizione energetica e ad offrire servizi di qualità sempre più attenti alle esigenze del cliente.

La cerimonia ha visto la presenza di molte figure di rilievo, tra cui il Presidente di VUS COM Valentina Sabatini, il membro del Consiglio di amministrazione Alessio Miliani, il Direttore Massimo Casciola, e altre figure chiave dell’azienda, come la Responsabile Marketing Tatiana Polli, la Responsabile Area mercato Federica Ferioli, il responsabile Logistica e fatturazione Graziano Zucco e tutto lo staff dei dipendenti dell’azienda. Anche il Comune di Spoleto era rappresentato dall’Assessore Giovanni Maria Angelini Paroli il quale ha lodato l’iniziativa, sottolineando l’importanza di avere un punto di riferimento locale per i cittadini e l’attenzione che VUS COM dimostra nei confronti della comunità. Questo sportello, rinnovato non solo nella grafica, ma anche nella filosofia aziendale, rappresenta un canale fondamentale per garantire trasparenza, accessibilità e supporto costante agli utenti.

Le dichiarazioni dei vertici di VUS COM

Durante l’inaugurazione, la Presidente Valentina Sabatini ha espresso soddisfazione per i risultati raggiunti dall’azienda: “Siamo arrivati al quinto anno di questa nuova gestione di VUS COM e sono fierissima dei risultati ottenuti. Questa evoluzione rappresenta un motivo di grande orgoglio, soprattutto considerando il complesso contesto in cui operiamo, segnato da sfide geopolitiche e di mercato. VUS COM si è consolidata come realtà capace di competere e di adattarsi, grazie anche alla direzione di Casciola, che ha guidato l’azienda verso importanti risultati”.

Alessio Miliani, membro del CdA, ha evidenziato l’importanza dei valori che rimangono costanti: “Cambiamo, ma i nostri valori restano gli stessi. Questo rebranding è un segno di rinnovamento, ma il nostro impegno verso il territorio e la comunità rimane immutato”.

Tatiana Polli, Responsabile Marketing, ha spiegato il significato della nuova brand identity: “La nuova identità di VUS COM unisce lo storico servizio del gas naturale con la vendita di energia elettrica e i servizi connessi alle commodities energetiche. È un primo passo verso un cambiamento che coinvolgerà anche la grafica dei nostri canali di comunicazione. VUS COM si rinnova per essere al passo coi tempi, non solo esteticamente, ma anche nei servizi offerti“.

Innovazione e Digitalizzazione dei Servizi

Il Direttore Massimo Casciola ha illustrato gli obiettivi strategici di VUS COM, sottolineando il ruolo della digitalizzazione: “Il nostro principale obiettivo è accrescere la reputation aziendale. Il rebranding non è solo una questione di immagine, ma coinvolge anche i contenuti e i canali di comunicazione. Abbiamo lanciato un nuovo sito web e introdotto un Chatbot basato su IA per supportare i nostri clienti anche quando gli sportelli sono chiusi, garantendo così assistenza continua e immediata”.

Un Brand che Parla di Energia e Vicinanza

Il nuovo logo di VUS COM incorpora una “V” stilizzata composta da una serie di punti (dot), simbolo della forza d’insieme e della dinamicità. L’immagine evoca movimento, evoluzione ed energia, valori che VUS COM vuole trasmettere attraverso il suo slogan istituzionale “Energia che muove la vita” e il payoff “Energia vicina”, che sottolinea il legame con il territorio umbro.

In un settore in costante cambiamento come quello dell’energia, VUS COM si impegna a valorizzare risorse e opportunità locali, puntando su un modello di crescita sostenibile e innovativo. La nuova brand identity è il primo passo di un percorso che vedrà l’azienda protagonista della transizione energetica e del processo di digitalizzazione dei servizi, con l’obiettivo di avvicinarsi sempre di più ai cittadini umbri.