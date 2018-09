Volley Umbertide si presenta alla città, all’ombra della Rocca via al Torneo di Beach

share

Ha avuto luogo ieri (martedì 4 settembre), al Centro socio-culturale San Francesco, alla presenza dal sindaco Luca Carizia, del vicesindaco Annalisa Mierla e del presidente del Volley Umbertide Raffaello Agea, la presentazione ufficiale di squadre, quadri tecnici e dirigenti della società pallavolistica umbertidese, alla quale hanno preso parte le formazioni di Mini Volley (allenata da Giampaolo Conti), Under 12 e Under 13 (allenate da Roberto Milleri), Under 14 (allenata da Elena Cirilli e Roberto Milleri), Under 16 e Seconda Divisione (allenate da Elena Cirilli), e la prima squadra militante in Serie D (allenata da Maddalena Rosi).

“Quella di presentarci e far vedere la consistenza del nostro movimento era un’occasione a cui tenevamo molto – ha detto il presidente Agea -. Ringrazio l’amministrazione per averci ospitato all’interno di un luogo importante come il Salone d’Onore del Centro socio-culturale San Francesco e per averci dato la possibilità di farci conoscere ancora meglio alla città. Un sentito ringraziamento lo voglio porgere alle nostre atlete, a tutto lo staff e ai genitori. Ci avviciniamo al nostro 40° anno di vita con tanta voglia di fare”.

“L’educazione è fondamentale nello sport, soprattutto in quello di squadra, che ha un’importanza sociale enorme – ha affermato il sindaco Carizia -. Cercate di cogliere sempre un valore positivo in quello che state facendo, perché vi servirà moltissimo nella vita. Per la nostra Amministrazione lo sport è fondamentale, perché ha il dovere di crescere nel migliore dei modi le nostre giovani generazioni. Con questo, voglio fare un grande in bocca al lupo a tutti per l’attività agonistica che comincerà a breve. Anche nei momenti di difficoltà non mollate e siate sempre una squadra”.

Oggi (mercoledì 5 agosto) prenderà il via anche il torneo Rocca Beach, organizzato dalla Uisp Volley Umbertide, con il patrocinio del Comune di Umbertide e del Comitato Regionale Umbro Fipav e dei Comitati territoriali Umbria1 e Umbria2, che si disputerà appunto sotto la Rocca medievale fino a sabato 8 settembre. Le iscrizioni sono numerose e le squadre provengono un po’ da tutta l’Umbria, sicuramente attratte dall’insolita location. In questo periodo dell’anno, con i festeggiamenti del settembre umbertidese, il centro storico è molto animato, ma un evento come questo non si era mai visto, tanto meno sotto il simbolo della città. “Lo sforzo organizzativo – come ha sottolineato il presidente Agea – è stato notevole; e il tutto è stato possibile non solo grazie alla preziosa collaborazione di tutti i dirigenti e dello staff tecnico, ma anche grazie alla partnership con l’amministrazione comunale che ha concesso il suo patrocinio. La manifestazione è poi arricchita anche dal patrocinio del Comitato Regionale e dei Comitati Territoriali della FIPAV Umbria”.

Ci sono poi delle sorprese che renderanno ancor più elettrizzante l’attesa: nella giornata inaugurale, oltre al taglio del nastro con il sindaco e ad una partita di vecchie glorie del volley umbertidese, saranno presenti quali testimonial d’eccezione Lorenzo “mister Secolo” Bernardi e Stefano “Cisco” Recine, rispettivamente allenatore e direttore sportivo dei campioni d’Italia della Sir Safety Conad Perugia, insieme agli atleti della squadra già impegnati nella preparazione per il prossimo campionato, tra i quali spicca il nome del neoacquisto Wilfredo Leon, da molti considerato il miglior giocatore oggi in circolazione. Per la giornata delle finali, a mo’ di una vera finale scudetto, la Banda cittadina di Umbertide eseguirà l’inno nazionale con le piccole atlete della società a tendere il tricolore sul campo. A condurre le danze della presentazione di ospiti e squadre, sarà Marco Cruciani, noto speaker di eventi sportivi.

