Volley, Perugia – Padova: le ultime e dove vederla

Al PalaBarton (inizio alle ore 18) torna la Superlega, pubblico al 60% della capienza

La Sir Safety Conad Perugia torna al PalaBarton anche in Superlega, ospitando oggi (domenica), con inizio alle ore 18 la Kioene Padova per la nona giornata di ritorno e quint’ultima di campionato.

Di fronte la prima della classe contro la nona con Perugia che cerca il bottino pieno per mantenere la vetta e tenere a distanza le avversarie dirette e Padova che invece cerca un colpo importante nella lotta alla salvezza.

Qui Perugia

Come ormai una costante in questa fase della stagione, preparazione al match molto ristretta per Nikola Grbic ed il suo staff. La squadra si è ritrovata venerdì dopo un tour de force molto impegnativo e dopo la vittoria in Champions mercoledì sera per studiare l’assetto e le alchimie tattiche in vista di domenica. Il coach serbo è in attesa del recupero completo di Ricci, Russo e Colaci, ma sa di poter contare su un gruppo ben assortito ed in buona condizione come dimostrato tre giorni fa contro il Fenerbahce.

Probabile conferma al fischio d’inizio per i sette consueti di queste ultime due settimane con Giannelli in regia, Rychlicki in diagonale, Mengozzi e Solè coppia di centrali, Leon ed Anderson martelli ricevitori e Piccinelli libero.

Qui Padova

Padova, reduce dalla sconfitta nel recupero a Piacenza mercoledì scorso, dovrebbe presentarsi con l’organico al completo. Coach Cuttini dovrebbe quindi proporre inizialmente la formazione tipo con il tedesco Zimmermann in regia, il connazionale Weber in diagonale, Volpato e Vitelli al centro, il canadese Loeppky e Bottolo schiacciatori di posto quattro e Gottardo libero.

PalaBarton, capienza al 60%

In base al nuovo decreto legge si torna alla capienza del 60% nei palazzetti. Le porte del PalaBarton apriranno alle ore 16:30. Per regolamentare al meglio l’accesso del pubblico saranno a disposizione gli accessi A1 – A3 – B2 – B3. La società ricorda che per accedere all’interno del palazzetto è necessario esibire il green pass rafforzato e che sarà obbligatorio tenere sempre indossata la mascherina FFP2 durante tutta la permanenza all’interno del palazzetto.

Perugia – Padova, dove vederla

Il match tra Perugia e Padova sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma web Volleyballworld.tv a partire dalle ore 18:00 con il commento di Andrea Cruciani ed il commento tecnico di Filippo Rinaldi.

La voce dell’ufficio comunicazione, direttamente dalla tribuna stampa PalaBarton, racconterà live la partita sui canali social della società bianconera.

Un’ampia sintesi di Perugia-Padova sarà trasmessa in replica lunedì alle ore 20:30 sul canale 12 di Tef Channel, televisione ufficiale della Sir Safety Conad Perugia. Martedì consueto appuntamento con Sottorete, la trasmissione di approfondimento sui Block Devils condotta da Marco Cruciani in onda sul canale 12 di Tef Channel alle ore 20:30.