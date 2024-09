Volley, la Supercoppa è ancora della Sir: Trento battuto 3-2 in rimonta

E’ della Sir Vim Susa Perugia il primo trofeo del volley maschile. A Firenze i Block Devils battono Trento 3-2 in rimonta e conquistano per la terza volta consecutiva la Supercoppa.

Nella gara che inizia con l’ace di Garcia e la risposta di Ben Tara (tanto per far capire il livello di questa sfida), Perugia trova il sorpasso sul 15-14 con la giocata di Giannelli e allunga con il doppio ace di Semeniuk, aggiudicandosi il primo set 2518.

Pronta reazione di Trento, che con le giocate di Garcia e Michieletto pareggia i conti (25-19, punto decisivo di Flavio a muro).

Sulle ali dell’entusiasmo Trento continua a martellare e domina il secondo set (25-15) per il sorpasso.

I Block Devils ritrovano continuità nelle due fasi (e soprattutto la forza di Semeniuk in attacco) e si prendono agevolmente il quarto set (25-17) che porta la finale al tie-break.

Nel mini-set di spareggio la Sir parte forte e, approfittando anche degli errori di Trento, si porta sul 4-0. L’Itas si aggrappa a Garcia e torna a -2 (4-6). Ancora una giocata di classe e di astuzia per Giannelli. Si va al cambio di campo sull’8-4 per la Sir. L’ace di Ishikawa per il 10-5. Ben Tara sbaglia al servizio il primo dei 6 match point. Ma la gara la chiude Ishikawa e la festa dei Sirmaniaci può iniziare, mentre i Block Devils, tenendosi per mano, fanno il carosello in campo.

Tabellino

Sir Susa Vim Perugia – Itas Trentino Trento 3-2

25-18; 19-25; 15-25; 25-17;

(a seguire servizio completo)