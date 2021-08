Da Vizzoni a Faloci, passando per Giorgis | A Castello si incontrano i campioni del lancio - Tuttoggi

Alla pista "Angiolo Monti" l'allenatore della nazionale lanci della Fidal (argento a Sidney 2000) ha seguito i campioni tifernati | Presenti anche Claudia Coslovich e la promessa Cecilia Desideri

Parata di campioni alla pista di atletica “Angiolo Monti” di Città di Castello, dove ieri (9 agosto) si sono dati appuntamento alcuni degli atleti più importanti del settore lanci in Italia.

Nicola Vizzoni, martellista medaglia d’argento alle Olimpiadi di Sidney 2000 e ai Campionati europei di Barcellona nel 2010, attuale responsabile tecnico dei lanci della Fidal ai giochi di Tokyo, ha fatto tappa all’impianto tifernate con la compagna Claudia Coslovich, primatista italiana assoluta nel lancio del giavellotto e tecnico della nazionale.

Entrambi erano qui per salutare il tifernate Giovanni Faloci, campione italiano di lancio del disco in carica reduce dalle Olimpiadi in Giappone, e seguire gli ultimi allenamenti dell’astro nascente di casa Gregorio Giorgis, primatista italiano juniores di lancio del martello nel 2021 e vice campione nazionale di categoria e dell’altra giovane promessa reatina del lancio del martello Cecilia Desideri, ottava ai recenti Campionati Europei Under 23 di Tallin e medaglia d’argento all’ultima Coppa Europa di Spalato, che ha scelto questo impianto per allenarsi in vista dei prossimi impegni sportivi.

“Una bellissima giornata di sport insieme a campioni straordinari che con la loro presenza onorano Città di Castello e la sua pista di atletica”, hanno commentato il vicesindaco Luca Secondi e l’assessore allo Sport Massimo Massetti, che hanno accolto gli atleti insieme al presidente dell’Atletica Libertas Ugo Tanzi, con i tecnici Lorenzo Campanelli e Paolo Tanzi.

“Per Città di Castello è stato un orgoglio essere rappresentata alle Olimpiadi di Tokyo da Giovanni Faloci, che ha portato in alto il nome della nostra comunità, e sarà un nuovo grande motivo di soddisfazione avere Gregorio Giorgis ai prossimi campionati mondiali di Nairobi”, hanno aggiunto Secondi e Massetti.

“Ogni volta che vengo a Città di Castello trovo qualcosa di nuovo in questa pista – ha affermato Vizzoni riferendosi alla palestra dell’Atletica Libertas allestita nell’ultimo anno e agli altri interventi in programma – questo è alla base dei risultati importanti che stanno ottenendo i portacolori di questa comunità, perché testimonia che c’è una città che tiene allo sport, con un’amministrazione vicina alle società e agli atleti che cerca di migliorare continuamente le strutture disponibili”.

“Qui avete avuto sempre un grande settore giovanile grazie all’Atletica Libertas, soprattutto un importante movimento dei lanci per merito in particolare di Lorenzo Campanelli, che lavora molto bene in questa specialità”, ha detto Vizzoni, nel complimentarsi con “Giovanni Faloci, fiore all’occhiello dell’atletica tifernate” e con Gregorio Giorgis, “che ha un buon talento, è molto promettente, e può ben figurare in un palcoscenico importante come quello dei Campionati del mondo”.

Reduce dai festeggiamenti al ritorno a Città di Castello dalle Olimpiadi, Faloci si è detto “felicissimo e stupito dell’entusiastico supporto avuto dai propri concittadini” e non ha nascosto “l’amarezza per non essere riuscito ad esprimersi sui propri standard abituali a Tokyo”, ma ha garantito che l’esperienza gli darà la carica giusta per i prossimi appuntamenti: i campionati mondiali ed europei e le Olimpiadi di Parigi 2024.

“Spero di confermare le mie misure al lancio, ma anche di divertirmi”, ha detto Giorgis, che si è detto fiducioso di poter far bene nell’impegno ai mondiali che l’attende tra pochi giorni, mentre Desideri ha elogiato l’impianto tifernate, in particolare la sua pedana e la sua palestra, manifestando la determinazione a migliorarsi ancora già dalle prossime gare di settembre.

“Avere tra noi campioni di questo livello ci inorgoglisce e ci motiva a lavorare ancora di più a supporto dei nostri atleti, che seguiamo con il massimo impegno attraverso l’attività della nostra associazione, che consideriamo una grande famiglia”, ha commentato il presidente dell’Atletica Libertas Tanzi.