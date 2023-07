"Vivere a colori": un campo estivo gratuito alla Passeggiata "per dare un sostegno alle famiglie in difficoltà" - Tuttoggi.info

"Il titolo 'Vivere a colori' è stato scelto proprio per via della pluralità delle varie nazionalità dei bambini che partecipano al campo estivo”.

Una cinquantina di bambini dai 6 ai 12 anni partecipano al campo estivo gratuito “Vivere a colori” alla Passeggiata di Terni, promosso dall’Associazione Genitori.

Fino all’8 settembre, ogni lunedì, mercoledì e venerdì, i volontari dell’A.Ge propongono attività ludico-ricreative volte allo sviluppo cognitivo e sociale.

“Il campo estivo – dichiarano Maurizio e Giulia Valentini di A.Ge Terni – vuole dare un sostegno alle famiglie, soprattutto a quelle in difficoltà socio-economiche e sociali. Il titolo ‘Vivere a colori’ è stato scelto proprio per via della pluralità delle varie nazionalità dei bambini che partecipano al campo estivo”.

L’iniziativa di A.Ge ha come partner il Comune di Terni nell’ambito del patto di collaborazione con l’assessorato al Welfare e il Cesvol.

Inoltre l’Associazione Genitori, che ha iniziato il campo estivo gratuito il 3 luglio, ha avuto un contributo da parte della fondazione Carit nell’ambito di un bando di collaborazione, e una donazione liberale da parte della società Sii.