Visto mentre ruba nelle auto in sosta, arrestato dalla polizia

Ad avvertire gli agenti un uomo che aveva sorpreso il 35enne marocchino tentare di aprire alcune vetture in via Fermi

Visto mentre tenta di forzare alcune auto in sosta per rubare all’interno, arrestato dalla polizia. Gli agenti sono intervenuti nei pressi di via Del Toppo, dove hanno fermato e tratto in arresto un cittadino tunisino – classe 1987 – per il reato di furto aggravato. L’uomo è stato, inoltre, deferito all’autorità giudiziaria per il reato di ricettazione, inosservanza del foglio di via obbligatorio dal Comune di Perugia e false attestazioni a Pubblico Ufficiale sulla propria identità.

I poliziotti erano stati allertati da un cittadino che, dopo aver notato il 35enne mentre tentava di aprire alcune auto parcheggiate lungo la via Fermi, aveva deciso di chiamare la Polizia di Stato.

Gli agenti, giunti sul posto, hanno avviato un pattugliamento appiedato riuscendo a rintracciare in poco tempo l’uomo che è stato fermato e sottoposto a perquisizione con esito positivo. È stato trovato in possesso di una canna da pesca, alcune carte di credito – intestate ad altre persone e rubate qualche giorno fa – ed una moneta da collezione di cui non è stato in grado di motivare il possesso.

Dopo aver contattato i proprietari degli oggetti rubati – che poi si sono portati in Questura per presentare querela – gli agenti hanno accompagnato l’uomo presso gli uffici di polizia dove hanno riscontrato che, oltre ad aver fornito delle false generalità, era anche inottemperante al foglio di via obbligatorio dal Comune di Perugia.

Per questi motivi, il 35enne è stato arrestato per il reato di furto aggravato. Su disposizione del Pubblico Ministero, è stato trattenuto presso le celle di sicurezza della Questura in attesa dell’udienza di convalida. L’uomo, inoltre, è stato deferito all’autorità giudiziaria per i reati di ricettazione, furto, inosservanza del foglio di via obbligatorio dal Comune di Perugia e false attestazioni a Pubblico Ufficiale sulla propria identità.

Tutta la refurtiva, invece, è stata riconsegnata ai legittimi proprietari.