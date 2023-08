Visite mediche ed esami, a Terni e Narni-Amelia telefonate in tempo reale per riempire i posti - Tuttoggi.info

Esami e visite specialistiche, disposizioni del distretto di Terni e Narni-Amelia per la copertura completa dei posti disponibili

Telefonate in tempo reale per riempire i posti disponibili per visite mediche ed esami nel distretto sanitario di Terni e Narni – Amelia dell’Usl Umbria 2.

Alle azioni predisposte in sede regionale per l’abbattimento delle liste di attesa e al sistema recall di conferma e disdetta degli appuntamenti, al fine di raggiungere la piena e completa copertura dei posti disponibili nelle agende di prenotazione delle visite specialistiche, il direttore del distretto di Terni e Narni-Amelia dott. Stefano Federici, infatti, ha affiancato una verifica quotidiana della programmazione degli esami e delle visite specialistiche per riassegnare in tempo reale, ai pazienti in attesa, gli spazi disponibili che potrebbero venirsi a creare in seguito a rinunce dell’ultimo minuto, ad imprevisti o a ragioni di vario genere. Lo fa sapere l’Usl Umbria 2 in una nota.

I cittadini inseriti nel Percorso di Tutela e nelle agende di prenotazione verranno quindi contattati telefonicamente in tempo reale dagli operatori dell’azienda sanitaria per verificare la loro disponibilità ad anticipare l’appuntamento.

La disposizione della direzione del distretto è rivolta ai coordinatori infermieristici e prevede di monitorare giornalmente le agende degli specialisti ambulatoriali per verificare la presenza di spazi disponibili in seguito ad appuntamenti andati deserti. La società partecipata PuntoZero che ha in carico, in ambito regionale, il sistema di prenotazione, fornirà quindi all’infermiere del singolo ambulatorio l’elenco nominativo delle persone presenti nel PDT (Percorso di Tutela) per consentirgli di contattare telefonicamente gli utenti in attesa, secondo il grado di priorità indicato dal prescrittore, e verificare la loro disponibilità ad eseguire in giornata l’esame o la visita specialistica.

Si tratta di un’ulteriore importante misura, immediatamente esecutiva, per ottimizzare e rendere più efficiente, veloce ed efficace il sistema, con l’obiettivo di recuperare ogni posto utile e disponibile in agenda.