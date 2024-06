Visite ed esami medici negati, a Perugia lo sportello "Stop liste d'attesa" - Tuttoggi.info

Lo sportello avrà l’obiettivo di offrire assistenza alle persone che non sono riuscite a prenotare visite o esami nella sanità pubblica

Sarà aperto ogni martedì e giovedì mattina presso la sede della Camera del Lavoro di Perugia (in via del Bellocchio) lo sportello “Stop liste d’attesa”. La presentazione del servizio, promosso dalla lega Spi Cgil di Perugia, avverrà lunedì 17 giugno alle ore 10,30. Lo sportello, che si avvarrà anche della consulenza di medici in pensione ed avvocati, avrà l’obiettivo di offrire assistenza alle persone che non sono riuscite ad ottenere una prenotazione per una visita o un esame nella sanità pubblica.

“Non rispettare i tempi decisi dal medico è una palese violazione della legge – spiegano dal sindacato – per questo noi vogliamo accompagnare e tutelare le persone che si vedono negare un diritto sacrosanto, sancito dalla nostra Costituzione. Questo sarà l’obiettivo dello sportello”.

Il servizio è aperto il martedì ed il giovedì, dalle 9,30 alle 12 ed è già operativo da questa settimana. Per informazioni si può telefonare ai numeri: 075 5069888 o 339 7160982 (Pietro).