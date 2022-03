Visita in Prefettura del Console generale di Cina a Firenze, Weng Wengang - Tuttoggi

Il Prefetto ha ricordato che la comunità cinese in Provincia è operosa e ben integrata anche grazie a Istituzioni, come l’Università per Stranieri

Il Prefetto di Perugia, Armando Gradone, ha ricevuto stamane il Console Generale della Cina a Firenze, Wang Wengang.

Nel corso del cordiale incontro, il Prefetto ha ricordato che la comunità cinese in Provincia è operosa e ben integrata anche grazie alla presenza di Istituzioni, come l’Università per Stranieri di Perugia, che aiutano il dialogo e lo scambio interculturale. Ha poi manifestato ampia disponibilità ad avviare ulteriori percorsi di collaborazione dai quali potranno trarre beneficio sia la comunità locale che quella cinese.

Il Console ha ringraziato il Prefetto per l’attenzione che viene prestata ai cittadini cinesi in Umbria e ha concordato sull’opportunità di intensificare i rapporti di cooperazione tra le Istituzioni locali ed il Consolato cinese, anche attraverso nuove e rinnovate iniziative che coinvolgano la comunità cinese presente sul territorio.