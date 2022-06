Visit Foligno, nuovi pannelli informativi per il Parco di Colfiorito - Tuttoggi

E’ stato illustrato nella sede del Parco di Colfiorito il progetto “Visit Foligno” con particolare riferimento all’aggiornamento e alla stampa dei pannelli informativi

E’ stato illustrato nella sede del Parco di Colfiorito il progetto “Visit Foligno” con particolare riferimento all’aggiornamento e alla stampa dei pannelli informativi, dislocati presso il Parco di Colfiorito, con la presentazione della 2° edizione della carta escursionistica degli Altopiani Plestini.

ll progetto “Visit Foligno – Un viaggio al centro del mondo tra natura, arte, tradizioni ed enogastronomia”, è stato realizzato grazie al contributo della Regione Umbria e per il 50% cofinanziato dal Comune di Foligno con lo scopo di promuovere e far vivere Foligno nella sua interezza, farne conoscere le molteplici attrattività e peculiarità, migliorandone e rafforzandone l’offerta in termini di attrattori e servizi turistici.