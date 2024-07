Visioninmusica Summer, arrivano Serena Brancale e Tommy Emmanuel - Tuttoggi.info

Appuntamento il 30 e 31 luglio per le due importanti date del programma di Visioninmusica Summer 2024. Serena Brancale con il suo Baccalà on Tour e il funambolico chitarrista Tommy Emmanuel. Tutto, all’Anfiteatro Romani di Terni alle 21,30. Biglietti in vendita CLICCA QUI

SERENA BRANCALE

Eclettica e vulcanica, Serena è una poli-strumentista e compositrice ben nota nel panorama musicale italiano per la sua incredibile versatilità e la sua potente voce soul che non passa certo inosservata. Ha calcato il palco di Sanremo giovani 2015 con Galleggiare, ha collaborato con grandi nomi del jazz italiano e internazionale come Fabrizio Bosso, Stefano di Battista e Richard Bona, ricevendo un apprezzamento da Quincy Jones in persona per la sua reinterpretazione di Je so pazzo del grande Pino Daniele.

Nei live Serena esprime il suo talento suonando tastiere e pad elettronici e dedicando al suo pubblico, durante i concerti, indimenticabili momenti in “solo” dal carattere intimo e confidenziale ma allo stesso tempo creativo e scatenato. Questo nuovo tour profuma di ritmi sudafricani, di comunicazioni musicali in cui i giovani polistrumentisti si scambiano accordi e armonie come giocassero in uno studio di registrazione. Il palco dell’Anfiteatro Romano di Terni diventerà il regno di Serena e della sua band che lo trasformeranno a loro piacimento in un jazz club di New York, una festa patronale in Puglia o un pool party a Miami dove la salsa si fonde con l’house music.

TOMMY EMMANUEL

Un chitarrista del suo calibro, forse, non avrebbe bisogno di presentazioni. Dopotutto stiamo parlando del CGP, il Certified Guitar Player, nominato dalla leggenda Chet Atkins in persona – onore che è stato concesso solo ad altri cinque chitarristi al mondo.

Stiamo parlando di un artista che, dopo tre nomination, ha vinto il fatidico grammofono dei Grammy Awards nel 2024 come miglior arrangiamento per la sua interpretazione di “Folsom Prison Blues” di Johnny Cash. Un artista che vanta innumerevoli tournée in tutto il mondo, in grado di entusiasmare ed appassionare un pubblico assai eterogeneo, sia in termini di gusti musicali che di età anagrafica.

Forse, è proprio questo il segreto della grandezza di Tommy Emmanuel, la sua gioia intramontabile di stare sul palco. Una passione che traspare dal suo sorriso onnipresente, sincero e genuino che riesce a trasmettere in maniera diretta e senza filtri, tutte le emozioni che è in grado di evocare con la sua sei corde. Sul palco con lui c’è ancora quel bambino australiano affascinato dalla chitarra comprata dalla mamma, che non sa leggere la musica ma ne capisce intuitivamente i meccanismi e la potenza comunicativa. Ed è proprio questa sua innata genuinità, innestata da un virtuosismo fuori dal comune, che rende ogni suo concerto un evento memorabile.