Visioninmusica, al via la stagione 2025: contenitore multiforme

La stagione 2025 di Visioninmusica è multiforme. Un contenitore che raccoglie le proposte più interessanti della musica internazionale, da artisti che hanno raggiunto lo status di icone alle nuove stelle che iniziano a farsi un nome nella scena musicale mondiale.

“Visioninmusica continua il suo percorso di scouting, offrendo uno spazio alle espressioni più significative della musica contemporanea. La nostra selezione artistica, che privilegia eccellenza e creatività, è pensata per un pubblico desideroso di scoprire nuove sonorità e una pluralità di esperienze musicali che sfidano i generi e le convenzioni”, afferma Silvia Alunni, presidente e direttrice artistica di Visioninmusica.

La stagione debutta venerdì 24 gennaio con il leggendario Tullio De Piscopo, re della batteria, che celebrerà “40 anni di Stop Bajon”. Un viaggio che ripercorre l’intensa carriera del batterista partenopeo, ricca di musica ed emozioni. Il pubblico avrà l’occasione di ascoltare tributi a Pino Daniele, grandi assoli di batteria e una straordinaria interpretazione di Libertango di Astor Piazzolla, insieme a successi come Andamento Lento. Con collaborazioni del calibro di Astor Piazzola, Pino Daniele, John Lewis e Chet Baker, De Piscopo ha consolidato il suo status di caposcuola del sound mediterraneo, unendo generazioni e culture con la sua musica.

Venerdì 7 febbraio sarà la volta della nuova stella mondiale del basso elettrico, Vincen García, che porterà il suo talento esplosivo sul palco di Visioninmusica. Con uno stile originale che amalgama funk, fusion, jazz e hip-hop, García si distingue per la sua ritmica intricata e il suo approccio innovativo. Negli ultimi anni, il bassista spagnolo ha conquistato palcoscenici di prestigio, suonando in festival internazionali come il Montreux Jazz Festival e il North Sea Jazz Festival, condividendo il palco con artisti famosi come Cory Wong e Jesus Molina.

Venerdì 28 febbraio vedrà protagonista uno dei più acclamati chitarristi a livello internazionale, Andy Timmons, con una tappa dell’attesissimo Italian Tour. Noto per il suo fraseggio melodico ed emozionale, Timmons ha collaborato con artisti del calibro di Simon Phillips, Olivia Newton John, Steve Vai e Paul Gilbert, con il quale condivide un legame speciale attraverso il marchio Ibanez. La sua notorietà è stata consolidata dai Danger Danger negli anni ‘80, che lo hanno reso un nome di spicco nella scena musicale.

Aprirà il concerto il chitarrista romano Alberto Lombardi.

Si continua sulla scia della chitarra elettrica, giovedì 13 marzo, con il leggendario Scott Henderson che presenterà il suo ultimo lavoro, Karnevel!, balzato in cima alla classifica di vendite Amazon nel 2024. Dopo aver mosso i primi passi della sua carriera con i Tribal Tech, Henderson ha collaborato con leggende come Chick Corea e si è distinto per il suo stile che unisce in modo armonico jazz, rock, funk e blues. Con Karnevel! il chitarrista statunitense si spinge oltre, esplorando sonorità inedite.

Aprirà il concerto il chitarrista acustico Jeff Aug.



Venerdì 28 marzo sarà un’occasione speciale per festeggiare i 30 anni di carriera di Javier Girotto & Aires Tango. Fondato nel 1994, il gruppo è rinomato per la sua originale fusione di jazz e tango, ispirato dalla tradizione argentina e da maestri quali Astor Piazzolla. Con quasi 1.000 esibizioni in tutto il mondo, gli Aires Tango celebrano tre decenni di creatività musicale, offrendo momenti di intensa espressività e sonorità sorprendenti. In apertura, le creative interpretazioni in chiave elettronica dell’Eklectric Duo, che vede Alberto Casadei al violoncello elettrico ed Elisa Tomellini al pianoforte.

Venerdì 11 aprile sarà la volta del sassofonista, cantante e compositore andaluso Antonio Lizana, che presenterà il suo progetto Vishuddha. L’album rappresenta un’innovativa fusione tra flamenco e jazz che attinge a sonorità moresche e alla cultura gitana, trasformando la tradizione in un’esperienza contemporanea che coinvolge e affascina gli spettatori di tutto il mondo. Ogni composizione riflette la passione di Lizana per il flamenco e l’arte improvvisativa del jazz, rendendolo un artista di spicco della nuova generazione. Le sue collaborazioni con artisti di fama internazionale, come Snarky Puppy, Marcus Miller, Arturo O’Farrill e Alejandro Sanz, lo hanno reso un punto di riferimento nel panorama musicale mondiale e gli sono valse ben due Latin Grammy Awards.

Infine, venerdì 2 maggio, i Mountain Men chiudono la stagione con As Yesterday, il nuovo progetto che riporta in scena il duo originale e straordinario formato da Mister Mat e Mister Iano. Dopo il successo di Mister Mat a The Voice, dove ha conquistato il secondo posto, i due amici sono pronti a rivivere l’emozione di oltre 1.000 concerti in tutto il mondo, da eventi prestigiosi come il Memphis Blues Festival a Jazz à Vienne. La voce inebriante di Mister Mat si unisce all’armonica melodica di Barefoot Iano, creando un sound che bilancia perfettamente groove ed emozione. Un viaggio musicale che mescola brani originali e interpretazioni di classici, spaziando tra blues, folk e rock.

Tutti i concerti di Visioninmusica 2025 si svolgeranno all’Auditorium Gazzoli di Ternicon inizio alle ore 21.

ABBONAMENTO INTERO: 130 euro (in vendita dal 27 novembre 2024)

Biglietti da 25 a 30 euro in prevendita online sul circuito Vivaticket e presso tutti i rivenditori autorizzati (in vendita dal 27 novembre 2024).

Circuito nazionale: Vivaticket.it

Visioninmusica 2025 ringrazia:

Supporter pubblici 2025: Ministero della Cultura, Regione Umbria, Comune di Terni e Camera di Commercio dell’Umbria. Supporter privati 2025: Fondazione Carit e Fucine Umbre Supporter tecnici 2025: Stas, Hotel Michelangelo e Bar Umbria. Media partner 2025: Fedeltà del Suono, Umbria 24, AM Terni Television, Umbria 7, Tutt’Oggi, Vivo Umbria, Umbria Eventi, ValleyLife e Radio Incontro. Partner 2025: Europe Jazz Network, Jazz Italian Platform, FAI Delegazione di Terni e Slow Food Interamna Magna.