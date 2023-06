Visioninmusica lancia il progetto Experimental Vim | Al via l'edizione 2023 de "La Voce della Terra" - Tuttoggi.info

Experimental Vim è un progetto audiovisivo posto in essere dalla volontà di mostrare, attraversoun connubio innovativo di linguaggi artistici, le risorse naturalistiche e culturali della regioneUmbria.

Lo sguardo di Visioninmusica colloca artisti di fama internazionale in luoghi mozzafiato creandouna prospettiva nuova per gli spettatori e un’esperienza unica per i performer. La squadra divideomaker di Visioninmusica modella questa nuova prospettiva attraverso immagini aeree,steadycam e regia multicamera, dando vita a produzioni video in grado di esaltare il fascino visivoe sonoro di queste straordinarie esibizioni dal vivo.

Il grande valore artistico del progetto, unito alla popolarità del canale YouTube di Visioninmusica,si dimostra uno strumento eccellente di promozione del territorio umbro ed è realizzato grazie alsostegno di Sviluppumbria – tramite il bando POR FESR 2014-2020, AZ. 3.2.1. Bando per il sostegnoagli investimenti nel settore culturale, creativo e dello spettacolo dal vivo. Edizione 2023

Experimental Vim 2023 presenta una nuova serie di contenuti in collaborazione con La Voce dellaTerra, altro progetto di Visioninmusica profondamente legato al territorio, volto a sanare con lamusica le ferite aperte dal sisma nei territori della Valnerina.In questa stagione, dunque, La Voce della Terra incontra la leggerezza dell’aria grazie alprotagonismo del sassofono. Cinque live session d’eccezione per esplorare tutte le dimensionisonore del sax – da composizioni barocche a brani jazz – e tutte le sue declinazioni in diversiensembles – dal duo all’orchestra.Un’esperienza fruibile in ogni momento su tutte le piattaforme di Visioninmusica dedicate, ingrado di accendere un virtuoso dialogo in cui la bellezza di luoghi dal forte impatto culturaleenfatizza le suggestioni visive ispirate dalla musica stessa.

Nell’edizione del 2023, La Voce della Terra incontra la leggerezza dell’aria grazie al protagonismodel sassofono. I concerti in programma il 2 e 3 giugno, vedranno lo strumento declinato nelleformazioni di quartetto ed orchestra, per poterne ascoltare la grande varietà timbrica e lemolteplici caratteristiche espressive e tecniche all’interno di cornici straordinarie del territorioumbro.La collaborazione con il progetto Experimental Vim declinerà le performance in linguaggioaudiovisivo per poi renderle fruibili in ogni momento sul canale YouTube di Visioninmusica, in unvirtuoso dialogo in cui la bellezza di luoghi dal forte impatto culturale enfatizza le suggestioni visiveispirate dalla musica stessa.

L’Orchestra Giovanile Italiana di Sassofoni,

nasce dall’esperienza decennale nell’insegnamento di Federico Mondelci, uno dei più grandi interpreti del sax in Italia e nel mondo.

L’ensemble costituisce un unicum nel nostro paese ed accoglie nel suo organico i giovani e talentuosi allievi di Mondelci, integrando tutti gli strumenti della famiglia dei sassofoni: il sopranino, il soprano, ilcontralto, il tenore, il baritono e il basso.Dal 1985 ad oggi, l’orchestra ha calcato i palchi di numerosi festival musicali nazionali riscuotendoentusiastici consensi. Nel 2016 è stata chiamata dall’Istituto Italiano di Cultura ad esibirsi durantela cerimonia conclusiva del prestigioso Festival Internazionale dei Palazzi di San Pietroburgo.Il vasto repertorio dell’orchestra spazia dalla musica classico-romantica fino ai nostri giorni,includendo anche un nutrito numero di brani jazzistici. Principali autori: Gabrieli, Bach, Rossini,Beethoven, Catel Borodin, Bizet, Joplin, Stravinsky, Milhaud, Mancini, Tesei, Cesa, Minciacchi,Nicolau, Balliana, Rossé, Gershwin, Poulenc, Weill, Bernstein, Matitia, Rex, Kinaston, Gillespie,Shorter, Parker, Corea, Comoglio.

L’Italian Saxophone Quartet,

è il frutto della perfetta simbiosi artistica di quattro musicisti chehanno deciso di mettersi al servizio della musica da camera, portando il quartetto a livelli diassoluta eccellenza.

L’ensemble è stato applaudito in oltre 300 concerti tenuti nelle più importanti sale internazionali di Francia, Germania, Spagna, Svezia, Grecia, Giappone, Stati Uniti, Libano e Russia esibendosi sia in veste di solista sia insieme a molteplici orchestre sinfoniche, proponendo progetti originali e collaborando con i maggiori compositori del nostro tempo.

Oltre a trascrizioni di celebri pagine di Bach, Monteverdi, Gershwin e Shostakovich, il repertoriodell’ISQ comprende brani originali del ‘900 per quartetto di sassofoni (Glazunov, Françaix, Glass,Dubois, Torke e Desenclos), brani di autori contemporanei (Sciarrino, Nyman, Donatoni, Xenakis,Pousseur, Glass, Arvo Pärt) e di autori latinoamericani, oltre a brani di estrazione blues e jazz.Riscuotono grande successo, inoltre, le esecuzioni di brani originali di autori contemporanei qualiDe Rossi Re, Scodanibbio, Sbordoni, Harnell e Nicolau.