Visioninmusica, attesa per il ritorno del duo Bartolomey & Bittmann

Quello che accomuna i due artisti è la passione per la ricerca di nuove sonorità, unita al profondo rispetto per il suono dei loro strumenti. Possiedono entrambi una formazione musicale accademica di altissimo livello, conseguita presso le Universität für Musik di Graz e di Vienna rispettivamente. Vienna è la loro base: una città che è stata culla per le avanguardie musicali nel XIX e nel XX secolo e che, probabilmente, lo sarà anche per il XXI. Il loro esteso raggio musicale spazia da potenti riff rock e passaggi di accordi freneticamente virtuosistici, a groove viscerali e tenere cantilene, sempre tesi all’essenza acustica dei loro strumenti, senza ricorrere all’elettronica e agli effetti. Possono cambiare dinamica e intensità in un attimo, con sensibilità e precisione, alternando l’energia del rock all’eleganza e all’intimità cameristiche.

Tanti i richiami alla musica folk da cui emergono anche le radici classiche, mai disconosciute. Wolfgang Muthspiel su di loro: “E’ davvero raro sentire dei musicisti d’archi con una tale devozione per il groove. BartolomeyBittmann stanno arrivando facilmente al cuore di virtù musicali che non si associano generalmente agli strumenti classici: gioia sfrenata e ritmo estremo”. BartolomeyBittmann si sono esibiti in prestigiose sale da concerto (Musikverein e Konzerthaus Wien), festival internazionali (Festspiele Mecklenburg-Vorpommern, Kammermuziekfestival Utrecht) e jazz club, a dimostrazione di come la loro musica vada al di là di ogni confine standard di forma e di genere. Dynamo (2019) è il loro ultimo album su etichetta ACT Music.

Il loro nuovo album Zehn, invece, è una celebrazione del decimo anniversario del loro ensemble e consiste in nuovi brani, la maggior parte dei quali scritti durante il lockdown causato dal Covid.

