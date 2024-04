Visioninmusica 2024, si chiude con lo straordinario Daniel Garcìa - Tuttoggi.info

Il 19 aprile alle ore 21, all'Auditorium Gazzoli, l'artista con Reinier El Negròn Elizarde- contrabbasso e Michael Olivera- batteria.

Per l’ultimo appuntamento del ventennale della rassegna, Visioninmusica presenta una delle voci più emozionanti e influenti della nuova generazione del jazz spagnolo: Daniel Garcìa. Venerdì 19 aprile alle ore 21, sul palco dell’Auditorium Gazzoli, l’artista sarà accompagnato da Reinier El Negròn Elizarde al contrabbasso e da Michael Olivera alla batteria.

É sufficiente dare un’occhiata alle collaborazioni del suo secondo album, Vía de la Plata – lavoro in cui compaiono anche Ibrahim Maalouf, Anat Cohen e Gerardo Núñez – per rendersi conto della magia del suono creato da una combinazione di jazz e flamenco e dell’affiatamento del gruppo: la relazione musicale tra Daniel e i suoi compagni di palcoscenico è fluida e profonda, quasi telepatica. “Quando suoniamo, ascoltiamo profondamente la musica che produciamo” dice García “tra di noi c’è un flusso comunicativo continuo, uno scambio e una ricezione di informazioni tramite le note. È come se stessimo realizzando una scultura musicale in tempo reale. Un’esperienza molto intensa in cui il pubblico gioca un ruolo principale”.

Daniel García scava in profondità nella musica della sua terra e la combina con il jazz contemporaneo, ma non solo. Cresciuto in una famiglia di musicisti, da bambino ha ascoltato una grande varietà di musica, da Stravinsky ai Led Zeppelin, da Miles Davis a Bach e da Paco de Lucía a Fatboy Slim. Ha studiato pianoforte classico al Conservatorio Castilla y León della sua città natale, Salamanca, per poi trasferirsi al Berklee College of Music di Boston e addentrarsi nel mondo jazz. Decisivo l’incontro con l’insegnante Danilo Pérez grazie al quale García apprende che la chiave per trovare la propria espressione artistica è conoscere se stessi. Sui tasti del pianoforte, Daniel riversa tutte le sfumature della sua essenza. È affascinante ascoltare come la sua musica splenda di cadenze, armonie e timbri tipici della classica, per poi prendere inaspettatamente una piega flamenca, dissolversi in armonie jazz o sfociare in una potente improvvisazione.

I biglietti per il concerto sono in vendita su Vivaticket.it

Maggiori info sul sito di Visioninmusica.