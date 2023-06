Visioninmusica 2023, The Aristocrats in concerto all'Anfiteatro Romano di Terni - Tuttoggi.info

Visioninmusica 2023: The Aristocrats in concerto all'Anfiteatro Romano di Terni.

Nuovo appuntamento con Visioninmusica a Terni: il concerto di The Aristocrats, con il loro The Defrost tour, è l’appuntamento in programma venerdì 30 giugno alle ore 21,30 all’anfiteatro romano.

Negli ultimi dieci anni, The Aristocrats – il chitarrista Guthrie Govan (Steven Wilson, Hans Zimmer, Asia/GPS), il bassista Bryan Beller (Joe Satriani, Steve Vai, Dethklok) e il batterista Marco Minnemann (Steven Wilson, Joe Satriani, Steve Hackett) – si sono affermati come uno dei gruppi di rock-fusion strumentale musicalmente più originali, irriverenti e sorprendentemente divertenti del pianeta. Chiunque abbia assistito al loro spettacolo musicale dal vivo – che impiega quantità casuali di rock, jazz, pop, metal, country e qualsiasi altra cosa in mezzo – sente lo spirito di una vera band, la cui anima improvvisativa permette di far accadere qualsiasi cosa sul palco in qualsiasi momento… compresi gli occasionali ammiccamenti e cenni di Frank Zappa al pubblico.

L’entusiasmo suscitato dal loro primo concerto al NAMM di Anaheim nel 2011 ha portato all’album di debutto auto intitolato The Aristocrats. Registrato in soli otto giorni, The Aristocrats [2011] è stato acclamato come un classico immediato dalle principali pubblicazioni musicali di tutto il mondo, comparendo in molte delle top ten di quell’anno. Nel decennio successivo, The Aristocrats hanno realizzato altri tre album in studio acclamati dalla critica, due dei quali sono entrati nella Billboard Top 10 Jazz Chart. Diversi tour mondiali hanno dato vita a tre album dal vivo, il più recente dei quali – FREEZE! Live In Europe 2020 – è stato un documento toccante della band che ha raggiunto il suo apice nella You Know What…?, catturato appena due settimane prima dell’inizio dell’era Covid.

Nel bel mezzo della rottura del sigillo di chiusura con il tour mondiale DEFROST che durerà fino al 2023 (Nord America, Asia, Europa), la band si è riunita nel sud della California per registrare il suo quinto e più ambizioso album in studio. I piani sono già in cantiere per l’uscita e il successivo ritorno sui palchi nordamericani nel 2024.

Per l’occasione, l’ultra-power-trio ha rilasciato una dichiarazione congiunta: Anche se la tecnologia moderna è fantastica, volevamo aspettare di essere fisicamente insieme prima di suonare del nuovo materiale, perché è così che facciamo. È valsa la pena aspettare perché abbiamo trovato un’idea che non ci aspettavamo nemmeno noi. Quindi non vediamo l’ora di condividere questo materiale unico, che stiamo già presentando in anteprima nei nostri spettacoli live. Nel frattempo, siamo felici di essere tornati a suonare per i nostri fan in tutto il mondo.