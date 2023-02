Visioninmusica 2023: il 17 febbraio Raffaello Tullo in "Contrattempi moderni" al Secci di Terni - Tuttoggi

Tra genere «slapstick», clownerie, rumori fuori scena, situazioni assurde e paradossali, gag visuali, acrobazie percussive e tanta fantasia

One man show, fondatore e coautore di tutti gli spettacoli del noto gruppo Rimbamband, giunge al debutto teatrale in uno spettacolo da solista, coniugando comicità, musica, citazionismo e virtuosismi.

Il racconto è quello di una storia moderna, fatta di tecnologia, telecomandi, ossessioni social, ma anche di libertà perdute da riconquistare. Strizzando l’occhio nel titolo al celebre capolavoro di Charlie Chaplin, lo “smilemaker” pugliese condurrà il pubblico nell’universo immaginifico delle cosiddette «physical comedy», un genere di commedia incentrata sull’uso e sulla manipolazione del corpo nella sua totalità.

Tra genere «slapstick», clownerie, rumori fuori scena, situazioni assurde e paradossali, gag visuali, acrobazie percussive e tanta fantasia, “Contrattempi moderni” si preannuncia un testo originalissimo e dotato di un linguaggio innovativo, con uno stile che armonizza modernità e tradizione. Un divertente viaggio quindi, che attraverso l’uso creativo di schermi e dispositivi, e con un ritmo incalzante, racconta il rapporto malsano tra uomo e tecnologia. Un uomo spersonalizzato, solo, in grado di specchiarsi solo nei “black mirror” dei suoi dispositivi, un uomo che non è in grado di riconoscersi tra drammi e soluzioni maldestre, incanto e magia.