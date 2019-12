Vis Foligno festeggia e spera in nuove promozioni - Tuttoggi

“Sono sicuro che se continueremo così ci toglieremo diverse soddisfazioni e se l’obiettivo rimane la salvezza possiamo anche ambire ad altro e perché no scrivere ulteriormente la storia di questa gloriosa società centrando i play off”. Lo ha detto il presidente della Vis Foligno, Leonardo Pinna alla tradizionale cena degli auguri che si è svolta a Carpello.

Presenti all’incontro conviviale giocatori, dirigenti e sponsor del club neroazzurro che lo scorso anno ha centrato per la prima volta nella sua storia l’obiettivo della Promozione ed ha tutte la carte in regola per ambire ad altri successi.

“La squadra ha dimostrato un alto valore tecnico – ha detto il direttore sportivo Leonardo Ricciarelli – e sono sicuro che nel girone di ritorno possiamo anche migliorare. Sempre che ci permettano di farlo”. E il riferimento è chiaro e riferito ad alcune decisioni arbitrali “che in alcune partite ci hanno messo lo zampino e non certo in modo positivo”.

Insomma, se l’obiettivo principale della Vis Foligno resta la salvezza accanto a questo il valore tecnico della squadra può far sperare anche a centrare i play off. Concetto questo che è stato ribadito nelle affermazioni del direttore generale Maurizio Ercolani. “Oltre a fare gli auguri a tutti i giocatori e ringraziarli per le prestazioni che hanno messo in campo – ha detto Ricciarelli – vogliamo ringraziare il ristorante la Quercetta di Carpello per l’ospitalità”.

Passate le feste il prossimo impegno vedrà la Vis Foligno impegnata il 12 gennaio a Montecastello di Vibio.