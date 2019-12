Virus colpisce sistema informatico del Comune, disagi per i servizi - Tuttoggi

Un virus di tipo ransomware ha colpito il sistema informatico del Comune di Spoleto nella notte di domenica 15 dicembre. Il virus – che non ha né modificato né cancellato i dati informatici causandone solo la criptazione e l’inaccessibilità – ha impedito l’operatività di alcune procedure interne all’Ente – come la ricezione e l’invio della posta elettronica – e l’espletamento di alcuni servizi di front office.

I Servizi Informatici e Telefonici del Comune (SITEL) hanno immediatamente attivato, sin dalle prime ore di lunedì 16 dicembre, le procedure di bonifica e le varie operazioni di ripristino dei dati di backup.

Il Comune ha già formalizzato denuncia alla Polizia Postale, alla Procura di Perugia e ha inviato un’informativa al Garante per la Protezione dei dati personali.

Nonostante alcuni disservizi, in questo periodo i vari siti istituzionali del Comune di Spoleto sono rimasti operativi. Qualche problema di accesso è stato registrato nella visualizzazione e nell’accesso all’albo pretorio.

Nel pomeriggio di ieri – giovedì 19 dicembre – gli uffici del SITEL hanno comunicato che i servizi informatici dell’Ente sono tornati parzialmente operativi. In questa fase delicata di ripristino e di messa in sicurezza dei dati, effettuata seguendo procedure e standard di massima sicurezza, permangono tuttavia alcune criticità che possono avere degli effetti sulla operatività ed efficienza di alcuni servizi. Il Comune di Spoleto si scusa per il disagio arrecato in questi giorni all’utenza.