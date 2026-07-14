Violenza, lesioni e maltrattamenti, arrestato un uomo - Tuttoggi.info

Nella mattinata di ieri, 13 luglio, i Carabinieri di Montecastrilli hanno tratto in arresto un uomo di 40 anni, in esecuzione di un’ordinanza di applicazione della misura cautelare personale degli arresti domiciliari con strumento di controllo elettronico. Il provvedimento, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Terni su richiesta della Procura della Repubblica, riguarda i reati di maltrattamenti contro i familiari e lesioni personali e scaturisce dagli esiti delle attività di indagine condotte dai militari a seguito di reiterati e gravi episodi di violenza domestica.