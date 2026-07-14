 Violenza, lesioni e maltrattamenti, arrestato un uomo - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Violenza, lesioni e maltrattamenti, arrestato un uomo

Redazione

Violenza, lesioni e maltrattamenti, arrestato un uomo

Mar, 14/07/2026 - 10:10

Condividi su:

Nella mattinata di ieri, 13 luglio, i Carabinieri di Montecastrilli hanno tratto in arresto un uomo di 40 anni, in esecuzione di un’ordinanza di applicazione della misura cautelare personale degli arresti domiciliari con strumento di controllo elettronico. Il provvedimento, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Terni su richiesta della Procura della Repubblica, riguarda i reati di maltrattamenti contro i familiari e lesioni personali e scaturisce dagli esiti delle attività di indagine condotte dai militari a seguito di reiterati e gravi episodi di violenza domestica.

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Orvieto

All’ospedale di Orvieto eseguito primo impianto regionale di neuromodulazione sacrale

Spoleto

Ubriaco si avvicina a ragazzine, parapiglia coi genitori che lo allontanano: uno rimane ferito

Spoleto

Incidente tra moto e furgone, muore centauro 49enne| Aggiornamenti

in umbria

gli ultimi pubblicati

Top News ITALIA

‘Ndrangheta, Meloni “Lotta alle mafie è e continuerà a essere priorità governo”

Pillole Italpress

Vinitaly and the City a Sibari, la Calabria conquista la scena nazionale

Pillole Italpress

‘Ndrangheta, operazione contro vari clan: misure cautelari per 79 indagati
Top News ITALIA

Iran, colpiti depositi di armi e altre strutture militari Usa in Bahrein

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!