Violenza e uccisione di Pamela, ergastolo confermato per Oseghale

Nel processo bis l'uomo, già condannato per l'omicidio della 18enne, è stato riconosciuto colpevole anche per la violenza sessuale

Innocent Oseghale violentò Pamela Mastropietro prima di ucciderla e farne a pezzi il corpo per tentare di occultarlo. E’ quanto ha stabilito la Corte di Appello di Perugia nel processo bis al’imputato già condannato, con sentenza passata in giudicato, per l’uccisione della 18enne avvenuta nel gennaio del 2018 a Macerata.

L’imputazione per la violenza sessuale, sulla quale la Cassazione aveva richiesto il processo bis, era una discriminante per la condanna all’ergastolo di Oseghale. La sola condanna per omicidio avrebbe infatti consentito ad Oseghale di uscire dal carcere in tempi relativamente brevi.