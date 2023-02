Violenta rissa di prima mattina a Fontivegge "Una persona presa a bottigliate" | 4 denunce - Tuttoggi

Tre uomini e una donna denunciati per rissa aggravata, un residente racconta di aver visto "un uomo sanguinante in pieno viso" | Feriti almeno in tre

Regna ancora il caos nel quartiere Fontivegge di Perugia, in zona Broletto, dove la Polizia, questa mattina (12 febbraio) intorno alle 8, è dovuta intervenire per una violenta lite tra più persone.

Giunti sul posto gli agenti, poco lontano dagli uffici della Regione, hanno trovato tre uomini e una donna, tutti cittadini di origine sudamericana regolari sul territorio nazionale. All’arrivo delle forze delle ordine la colluttazione si era già verificata, sembrerebbe per motivi di gelosia da parte di uno dei tre nei confronti dell’unica donna (ma le cause sarebbero ancora in corso di accertamento).