Violenta lite in condominio, sassate alla finestra e minacce con coltello - Tuttoggi

Lite in condominio rischia di degenerare. Famiglia ternana contro famiglie rumene si affrontano con sassate e coltello

Durante la sera dello scorso sabato (4 marzo), poco prima delle 21, è arrivata una segnalazione alla Sala Operativa della Polizia di Stato di Terni per una lite in corso nel cortile di un palazzetto di Città Giardino. Gli agenti sono subito intervenuti per dividere alcune persone che stavano ancora litigando. Dopo averle identificate, è risultato che si trattasse di tre cittadini rumeni e un ternano, tutti residenti nello stesso stabile.

Sassi alla finestra, lite in condominio

Dalla ricostruzione dei fatti, sembrerebbe che il cittadino ternano, un 47enne che abita al 2° piano con la famiglia, si fosse affacciato alla finestra perché aveva sentito dei rumori provenire dal cortile, dove, in quel momento, si trovava un vicino di casa di nazionalità rumena, che avrebbe lanciato un sasso, colpendo la sua persiana.