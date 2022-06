Una violenta grandinata che è proseguita per diversi minuti, prima di tornare a lasciare spazio al temporale.

Tanto lavoro per i vigili del fuoco del comando provinciale di Perugia, soprattutto nella zone di Corciano, Foligno e Spoleto, per allagamenti e rami e piante pericolanti. Circa 40 gli interventi richiesti ai pompieri nel Perugino e nella Valle umbra sud. A Spoleto in alcune zone si sono verificati temporanee interruzioni dell’energia elettrica, subito risolte.

In campo anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Terni con diversi interventi in corso. In particolare in tutto il territorio provinciale si sta intervenendo per principi d’incendio dovuti a fulmini, ma sono numerose anche le richieste per rami ed alberi pericolanti.

