Violazioni sicurezza sul lavoro, attività sospesa per un parrucchiere | 15.000 euro di sanzioni - Tuttoggi

Il titolare dell'attività di Terni è stato denunciato per gravi mancanze relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro, multe per aver occupato un lavoratore in nero e per la mancanza di un impianto di videosorveglianza

Attività sospesa e denuncia per gravi mancanze relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro per un negozio di “parrucchiere per uomo e bambino” di Terni.

Il provvedimento è arrivato al termine di un controllo del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro, in collaborazione con quelli del Comando Provinciale, che hanno deferito il titolare in stato di libertà alla competente Procura della Repubblica di Terni, sanzionato amministrativamente per aver occupato anche un lavoratore in nero.