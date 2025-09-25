“Violate sanzioni alla Russia”, crollo in Borsa (-17,28%) del titolo Cucinelli

Crollo a Piazza Affari del titolo Brunello Cucinelli, con Borsa Italiana che alle 13,34 di oggi, giovedì, ha sospeso le contrattazioni. In quel momento il titolo era scambiato a 97,76 euro, perdendo il 4,95%.

Un crollo legato al report pubblicato da Morpheus Research, società fondata nel 2025 da un gruppo di analisti per scoprire, comportamenti scorretti sui mercati finanziari, che accusa la casa di moda di Solomeo di violare le sanzioni contro la Russia. Ed anche di attuare una politica di “sconti aggressivi” per liberare i suoi magazzini, al fine di non indebolire il posizionamento del marchio simbolo di eleganza e di esclusività. Un report frutto di un lavoro di tre mesi, nel quale gli analisti ritengono di aver acquisito prove che capi e accessori di fascia altissima griffati Brunello Cucinelli si siano continuati a vendere in Russia, nonostante le sanzioni europee.

Si attende una nota della Brunello Cucinelli, soprattutto in risposta a quanto contenuto nel report di Morpheus Research.

Il titolo Brunello Cucinelli è stato tra le superstar di Piazza Affari negli ultimi anni. Cinque anni fa, di qusti tempi, in un’Italia che stava cercando di rilanciare la sua economia dopo il lockdown per il Covid, il titolo valeva 25,34 euro; lo scorso 14 febbraio ha raggiunto il suo massimo a 130,80 euro. E la continua crescita in tutti i mercati mondiali, unitamente alla credibilità del brand, ha indotto molti investitori a puntare sulla casa di moda di Solomeo, che ora si trova ad affrontare questo scoglio inaspettato.

Nel pomeriggio è arrivata l’attesa nota in cui la Brunello Cucinelli Spa ha respinto le accuse, spiegando qual è l’attività svolta in Russia dopo lo scoppio della guerra, nel “pieno rispetto delle regole comunitarie”. Così come accertato del resto, si sottolinea, dalle Agenzie delle Dogane Italiane.

Dopo la riammissione delle contrattazioni il titolo ha però continuato a perdere, chiudendo a quota 85,08 euro, con una perdita del 17,28%.