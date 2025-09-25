 "Violate sanzioni alla Russia", crollo in Borsa (-17,28%) del titolo Cucinelli
Centro Commerciale Torna ai Servizi

“Violate sanzioni alla Russia”, crollo in Borsa (-17,28%) del titolo Cucinelli

Massimo Sbardella

“Violate sanzioni alla Russia”, crollo in Borsa (-17,28%) del titolo Cucinelli

Gio, 25/09/2025 - 14:37

Condividi su:

Crollo a Piazza Affari del titolo Brunello Cucinelli, con Borsa Italiana che alle 13,34 di oggi, giovedì, ha sospeso le contrattazioni. In quel momento il titolo era scambiato a 97,76 euro, perdendo il 4,95%.

Un crollo legato al report pubblicato da Morpheus Research, società fondata nel 2025 da un gruppo di analisti per scoprire, comportamenti scorretti sui mercati finanziari, che accusa la casa di moda di Solomeo di violare le sanzioni contro la Russia. Ed anche di attuare una politica di “sconti aggressivi” per liberare i suoi magazzini, al fine di non indebolire il posizionamento del marchio simbolo di eleganza e di esclusività. Un report frutto di un lavoro di tre mesi, nel quale gli analisti ritengono di aver acquisito prove che capi e accessori di fascia altissima griffati Brunello Cucinelli si siano continuati a vendere in Russia, nonostante le sanzioni europee.

Si attende una nota della Brunello Cucinelli, soprattutto in risposta a quanto contenuto nel report di Morpheus Research.

Il titolo Brunello Cucinelli è stato tra le superstar di Piazza Affari negli ultimi anni. Cinque anni fa, di qusti tempi, in un’Italia che stava cercando di rilanciare la sua economia dopo il lockdown per il Covid, il titolo valeva 25,34 euro; lo scorso 14 febbraio ha raggiunto il suo massimo a 130,80 euro. E la continua crescita in tutti i mercati mondiali, unitamente alla credibilità del brand, ha indotto molti investitori a puntare sulla casa di moda di Solomeo, che ora si trova ad affrontare questo scoglio inaspettato.

Nel pomeriggio è arrivata l’attesa nota in cui la Brunello Cucinelli Spa ha respinto le accuse, spiegando qual è l’attività svolta in Russia dopo lo scoppio della guerra, nel “pieno rispetto delle regole comunitarie”. Così come accertato del resto, si sottolinea, dalle Agenzie delle Dogane Italiane.

Dopo la riammissione delle contrattazioni il titolo ha però continuato a perdere, chiudendo a quota 85,08 euro, con una perdita del 17,28%.

Articoli correlati

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Spoleto
Botte al molestatore di Borgo, Video: choc tra passanti | Indagini ai CC
Umbria | Italia | Mondo
Sentenza sul cinghiale, il Wwf: va eradicato, “con o senza cacciatori”

Nei dintorni

Terni

Sorpreso a rubare oggetti da un’auto in sosta, arrestato 47enne

Perugia

Donna aggredita e derubata all’interno dei parcheggi di Piazza Partigiani, due in carcere

Perugia

Parco Pascoletti, spaccature sulla pista ciclopedonale

dalle città

gli ultimi pubblicati

Ultim'ora Italia

Diletta Leotta, nuova avventura: sarà presidentessa in Kings League

Umbria | Italia | Mondo

Brunello Cucinelli Spa, la replica alle accuse: “Attività nel mercato russo nel rispetto delle regole Ue”

Ultim'ora Italia

“Questo utente potrebbe essere un terrorista Antifa”, l’avviso su Threads che agita i social
Ultim'ora Italia

Trump incontra Erdogan e avverte Putin: “Molto deluso da lui, è momento di fermarsi. Gaza? Accordo vicino”

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!