Viola più volte la sorveglianza speciale, 20enne pregiudicata arrestata - Tuttoggi.info

La ragazza è una vecchia conoscenza della Questura di Terni, ha infatti svariati precedenti

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha tratto in arresto una 20enne ternana pregiudicata per la violazione della misura della sorveglianza speciale, dato che la donna non era stata trovata al suo domicilio dalla Squadra Volante. La ragazza è una vecchia conoscenza della Questura di Terni, ha infatti svariati precedenti, per furti – perlopiù in abitazione e nei supermercati– oltre ai reati di invasione di terreni ed edifici, danneggiamento.

Per questo, su richiesta del Questore di Terni, il Tribunale di Perugia ha emesso, lo scorso mese, nei suoi confronti la misura della Sorveglianza Speciale per la durata di anni due e mesi sei, con diverse prescrizioni, tra cui quella di non uscire la mattina prima delle 08:00 e di non rincasare più tardi delle 20:00.

La sera dell’8 luglio, a seguito della violazione della misura, la Squadra Volante è intervenuta procedendo al suo arresto fuori flagranza avendo verificato che la sera prima non era rincasata, come da prescrizione. Il Pubblico Ministero di turno della Procura di Terni ne ha disposto gli arresti domiciliari, misura che è stata convalidata nella direttissima del giorno dopo.