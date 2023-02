Viola le prescrizioni dell'affidamento ai Servizi Sociali, 51enne sconterà 6 anni in carcere - Tuttoggi

L'uomo aveva un condanna per associazione a delinquere, violazione della legge sugli stupefacenti, reati contro il patrimonio e altro

Il personale della Polizia di Stato del Commissariato di Spoleto ha dato attuazione ad un provvedimento di cessazione della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale applicando l’ordine di esecuzione per la carcerazione – emesso lo scorso 14 febbraio della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Roma, Ufficio Esecuzioni Penali – nei confronti di un cittadino italiano di 51 anni, condannato in stato di libertà alla pena di 6 anni, 3 mesi e 7 giorni di reclusione, derivante dal cumulo delle pene comminate per i reati di associazione a delinquere, violazione della legge sugli stupefacenti, reati contro il patrimonio e violazione delle misure di prevenzione.

La violazione ripetuta delle prescrizioni impartite dal Magistrato di Sorveglianza ha spinto l’Ufficio di Sorveglianza di Spoleto a disporne la sospensione provvisoria, con accompagnamento dell’uomo al carcere più vicino.