Viola i termini dei domiciliari: 53enne condotto in carcere - Tuttoggi.info

Era ai domiciliari per violenza sessuale e resistenza a pubblico ufficiale il 53enne che è stato ora condotto in carcere a Capanne visto che aveva violato più volte gli obblighi che gli erano stati imposti.

A notificare il provvedimento i carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Assisi che hanno eseguito un provvedimento emesso dal Tribunale di Perugia — Sezione Penale. L’uomo, in epoche e tempi diversi – incurante delle restrizioni del provvedimento con il quale il Tribunale di Perugia lo autorizzava ad uscire dal proprio domicilio esclusivamente per recarsi al lavoro – si era allontanato ripetutamente ed arbitrariamente dall’abitazione. A seguito dell’ennesima violazione, l’uomo è stato segnalato alla Procura di Perugia che ha chiesto un aggravamento della misura in corso; è così scattato il carcere dove i carabinieri – al termine delle formalità di rito – lo hanno accompagnato e dove ora sconterà il resto della pena.