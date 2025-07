Viola divieto avvicinamento all'ex e lancia braccialetto antistalking contro poliziotti | Arrestata 47enne - Tuttoggi.info

Una 47enne è stata arrestata a Perugia per aver violato il divieto di avvicinamento all’ex convivente. La donna, in evidente stato di ubriachezza e in forte stato di agitazione, è stata trovata sotto casa dell’uomo mentre pronunciava frasi sconnesse ad alta voce.

All’arrivo della Polizia la stessa ha reagito con frasi offensive, lanciando addirittura il braccialetto anti-stalking in allarme contro uno degli agenti poliziotti, lamentandosi del continuo attivarsi del dispositivo.

Dai successivi accertamenti è emerso che la donna, destinataria della misura cautelare del divieto di avvicinamento – disposta a giugno scorso per precedenti episodi di maltrattamenti in famiglia – aveva violato ripetutamente le prescrizioni disposte dall’Autorità Giudiziaria, superando sempre il perimetro di sicurezza e avvicinandosi al luogo di residenza dell’ex convivente.

Dopo essersi sincerati delle condizioni di salute dell’uomo (ultraottantenne), la 47enne è stata accompagnata in Questura dove, al termine delle formalità di rito, è stata tratta in arresto in flagranza per la violazione della misura cautelare e, su disposizione del Pubblico Ministero, trattenuta agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.