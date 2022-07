Intervento degli agenti dopo la segnalazione dei cittadini

Viola il divieto di far ritorno a Foligno, trovata in periferia dalla Polizia. Gli agenti, coordinati dal vicequestore Adriano Felici, hanno rintracciato una cittadina albanese già nota agli operatori per precedenti reati contro il patrimonio. La donna, seppur gravata dallo specifico divieto di fare ritorno per tre anni nel territorio folignate, è stata notata da un residente mentre si aggirava con fare sospetto in un’area periferica della città.

Gli accertamenti e la segnalazione

L’immediata segnalazione alla Polizia di Stato ha permesso agli agenti del Commissariato di rintracciare la donna. Dagli accertamenti degli operatori è emerso che la cittadina straniera, dimorante in un comune limitrofo a quello folignate, era stato applicato nel marzo 2022 un foglio di via obbligatorio con divieto di tornare nella cittadina per tre anni. Pertanto, ultimate le procedure di rito, i poliziotti hanno provveduto a deferire all’Autorità Giudiziaria la cittadina albanese per la violazione del suddetto provvedimento.