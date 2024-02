Villa Graziani diventa Capri per una notte, Rotary mette "Anema e Core" per la Muzi Betti - Tuttoggi.info

Nelle splendide sale dell'imponente villa di San Giustino è andata in scena una serata di Gala a tema Capri anche con ospiti vip, l'obiettivo principale è stato raccogliere fondi per l'acquisto di attrezzature sanitarie a favore dell'Asp tifernate

L’Alta valle del Tevere, lo scorso 17 febbraio, è diventata Capri per una notte nel segno della solidarietà. Le splendide sale di Villa Magherini Graziani a San Giustino si sono infatti trasformate nel cuore pulsante della dolce vita isolana, resa celebre dal musicista Guido Lembo e dal figlio Gianluigi.

Proprio a Gianluigi Lembo (nella foto sotto) è stata affidata la colonna sonora del Galà di Carnevale, una notte magica organizzata dal Rotary Club di Città di Castello – guidato dal presidente Michele Cacioni – allo scopo di raccogliere fondi per l’acquisto di moderne attrezzature sanitarie a favore dell’Asp Muzi Betti.

Tra i protagonisti della serata, oltre ai soci e agli amici provenienti da tutta Italia, anche vip del mondo del cinema come Laura Chiatti e Marco Bocci. L’evento ha previsto maschere e tamburelli per tutti, in una serata elegante dall’animo goliardico, con balli e danze scatenate sulle note suonate dall’Anema e Core Band che per oltre due ore e mezza, durante la cena, ha ricreato l’atmosfera magica caprese.

Alle note finali del complesso isolano, letteralmente sommerso dall’entusiasmo e dagli applausi di tutti, sono seguite quelle della cassa dritta del dj Matteo Berrettoni, che ha fatto scatenare tutti gli ospiti fino a tarda notte. Immancabili le foto di rito a cura di Tiziano Minciotti, scattate, stampate e poi fatte dono ad immortalare una serata unica dagli scopi nobili.