VIII^ Giornata delle Fondazioni Acri, ecco le iniziative di Fondazione CaRiSpo - Tuttoggi

Intrattenimento musicale domani 1 ottobre in Piazza Duomo, a cura del Teatro Lirico Sperimentale, in simultanea con altre 50 città d’Italia.

La Fondazione Cassa Risparmio Spoleto aderisce all’ottava giornata europea delle Fondazioni, promossa dall’Acri, confermando il significativo ruolo che le Fondazioni svolgono a sostegno delle proprie Comunità.

Quest’anno la giornata si articola intorno all’idea “Tante piazze, una sola Comunità”.

Per l’occasione la Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto, in collaborazione con il Comune di Spoleto e l’Istituzione Teatro Lirico Sperimentale “A. Belli”, propone un intrattenimento musicale, senza la presenza organizzata di pubblico, il primo ottobre 2020 alle ore 11:00, in Piazza Duomo, in simultanea con altre 50 città d’Italia.

La Fondazione Carispo, nel supportare in questo periodo emergenziale dipendente dal Covid-19 varie iniziative per il settore sanitario, intende con tale evento riaffermare la grande forza della musica come messaggio di impegno e speranza nel futuro ripartendo all’insegna della solidarietà.

Questo il programma con l’indicazione dei solisti:

Ludwig van Beethoven (1770-1827), dalla Sinfonia n. 9:Inno alla Gioia (An die Freude) G. Verdi (1813-1901), La Traviata:“Sempre libera degg’io”, Violetta Valéry/Vittoria Magnarello Giacomo Puccini (1858-1924), La Bohème:“Quando m’en vo’”, Musetta/Zuzana Jerabkova Giacomo Puccini (1858-1924), La Bohème:“Donde lieta”, Musetta/Giorgia Teodoro Giacomo Puccini (1858-1924), Tosca:“E lucevan le stelle”, Mario Cavaradossi/Andrea Vincenti Charles. Gounoud (1818-1893), Roméo et Juliette:“Je veux vivre“ Juliette/Yulia Merkudinova George Bizet (1838-1875), Carmen:“Habanera” Carmen/Magdalena Urbanowicz Offenbach (1819-1880), Les Contes d’Hoffmann:“Belle nuit, ô nuit d’amour”Yulia Merkudinova/GiuliettaDyana Bovolo/Nicklausse Léo Delibes (1836-1891), Lakmé:“Dôme épais, le jasmin”Yulia Merkudinova/LakméSilvia Alice Gianolla/MallikaPianoforte Luca Spinosa.

Nel brano de l’Inno alla Gioia canteranno i giovani allievi:

Zuzana Jerabkova, Vittoria Magnarello, Yulia Merkudinova, Tosca Rousseau, Giorgia Teodoro, Dyana Bovolo, Silvia Alice Gianolla, Magdalena Urbanowicz, Andrea Vincenti, Alfred Ciavarrella, Luca Simonetti.

Con la partecipazione dei seguenti coristi:

Lucia Cittadoni, Klara Luznik, Giuseppe Giacinti, Ivano Granci, Antonio Trippetti, Maurizio Cascianelli, Ferruccio Finetti, Giovanni Tintori.