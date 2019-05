Vigili del Fuoco salvano capriolo che rischia di annegare

I Vigili del Fuoco di Terni sono intervenuti in zona San Liberato di Narni per portare in salvo un capriolo. Secondo quanto è stato possibile apprendere, l’animale sarebbe scivolato in un corso d’acqua non potendo più risalire. Subito è scattato l’intervento dei Vigili del Fuoco che, una volta, sul posto, hanno provveduto a mettere in sicurezza il capriolo che è potuto tornare sano e salvo nel bosco.

