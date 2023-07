Il cordoglio del Comando provinciale di Perugia per la prematura scomparsa del capo reparto

Vigili del fuoco di Perugia in lutto per la scomparsa del capo reparto Fabrizio Becchetti a seguito di una malattia incurabile.

Il comandante provinciale di Perugia e il Comando provinciale tutto, si uniscono al cordoglio espresso alla moglie Silvia, alla figlia Alice, ai genitori Sesto ed Elsa, alla sorella Federica e agli altri familiari di Fabrizio.

“Il capo reparto Fabrizio Becchetti – viene ricordato – è stato un esempio di dedizione e professionalità per tutti i vigili del fuoco di Perugia. Con il suo impegno e la sua passione per il lavoro, ha contribuito fino all’ultimo a rendere la nostra comunità un luogo più sicuro. La sua prematura scomparsa lascerà un vuoto incolmabile nella famiglia dei vigili del fuoco e in tutti coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato”.

Durante la sua carriera ha partecipato a molte attività emergenziali nel territorio nazionale, tra cui il sisma di Massa Martana 13 maggio 1997 e quello Umbria e Marche del 26 settembre del 1997, fece parte della prima squadra che partì dall’Umbria nel terremoto dell’Aquila del 2009 dove ricevette la Medaglia di Merito di Servizio, partecipò in oltre al sisma di Spina (Marsciano) nel dicembre 2009 e nel terremoto del Centro Italia agosto-ottobre 2026, nonché a molti interventi di soccorso complessi o particolari.

Oltre ad essersi distinto nelle attività istituzionali di soccorso pubblico, non ha fatto mancare il suo contributo in qualità di capo autorimessa mantenendo in efficienza il complesso parco automezzi dell’intera provincia.

“In questo momento di lutto – conclude la nota dei vigili del fuoco – la solidarietà e il sostegno di tutta la comunità sono fondamentali per affrontare insieme il dolore e onorare la memoria di Fabrizio. La sua eredità vivrà nei cuori di coloro che hanno avuto il privilegio di lavorare al suo fianco e di coloro che hanno beneficiato del suo impegno professionale”.