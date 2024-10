Vigili del fuoco, c’è il bando di concorso per 1239 posti

Bando di concorso per 1239 posti da capo squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ad esito del superamento del corso di formazione professionale, saranno immessi in ruolo 1239 capo squadra, di cui 1193 generici, radioriparatori e 19 CS AIB.

“Tale reclutamento – spiega il sottosegretario all’Interno con delega ai vigili del fuoco, Emanuele Prisco – consentirà di far fronte alla situazione di carenza organica in cui versa il ruolo dei capo squadra e dei capo reparto, che rappresenta un ruolo fondamentale all’interno dell’organizzazione del Corpo nazionale vigili del fuoco, in quanto figure di coordinamento e punto di riferimento delle squadre di soccorso nei delicati compiti cui sono chiamate ad agire quotidianamente”.

“Il bando pubblicato – conclude il sottosegretario – era molto atteso dal personale e l’accelerazione dei tempi dimostra l’attenzione ai bisogni del Corpo”.