Videosorveglianza a Marsciano, Confesercenti aiuta il Comune a realizzare un impianto - Tuttoggi

A ringraziare Confesercenti sono il sindaco Francesca Mele, il Presidente del Consiglio comunale Vincenzo Antognoni e il consigliere con delega alla sicurezza Giorgio Montagnoli, i quali esprimono al presidente Granocchia tutto l’apprezzamento per un gesto la cui importanza, oltre il valore economico del contributo, si evidenzia nel segnale di attenzione verso la comunità locale. “C’è – spiega il sindaco – assoluto bisogno che il mondo del commercio e dell’impresa possa fare la sua parte nell’affiancarsi alle istituzioni per garantire misure di sicurezza più adeguate su tutto il territorio comunale. L’implementazione del nuovo e articolato sistema di videosorveglianza e l’allestimento di una sala operativa per il monitoraggio avrà certamente un impatto importante sia in termini di deterrenza rispetto a tutta una serie di fattispecie delittuose, non ultime gli atti vandalici, sia riguardo a quello che è il mantenimento del decoro urbano”.