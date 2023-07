Viale Europa, "C'è tutta la volontà di ripristinare semaforo" | Ipotesi intelligenza artificiale - Tuttoggi.info

Tanzi (Socialisti) porta in Consiglio la pericolosità della strada, soprattutto all'incrocio con via Bartali dove ci sono i semafori lampeggianti | Le risposte dell'assessore alla Viabilità Braccalenti

La pericolosità dell’incrocio tra viale Europa e via Bartali è stata analizzata dal Consiglio comunale di Città di Castello, portata all’attenzione della giunta dal consigliere Ugo Tanzi (Socialisti) con una interrogazione ad hoc.

Le criticità elencate da Tanzi

“Ho constatato di persona quanto l’incrocio sia pericoloso – ha premesso – e la criticità dipende dal fatto che il semaforo lampeggiante favorisce le auto in viale Europa ma rende difficile l’immissione nella stessa strada da parte di auto e biciclette, oltre all’attraversamento dei pedoni. Per questo motivo è necessario far funzionare il semaforo per gran parte della giornata o predisporre sensori che lo attivino al bisogno, come per i camion dei vigili del fuoco o per i pedoni, che possono usufruire del semaforo che a richiesta ferma la circolazione. Inoltre sarebbe necessario provvedere al taglio di siepi, erba e alberi quando necessario e controllore che questi non impediscano la giusta visibilità dei segnali stradali. Non dimentichiamoci che questo incrocio è stato teatro di gravi incidenti”.

La risposta dell’assessore

“La questione del semaforo di viale Europa è già stata attenzionata più volte per le opportune valutazioni – ha risposto l’assessore alla Viabilità Rodolfo Braccalenti – Riguardo all’impianto semaforico i tecnici degli uffici comunali stanno procedendo a verifiche tecniche, perché in passato questo è stato origine di qualche anomalia di funzionalità. Questo è uno dei motivi principali per cui, allora, era stata adottata la soluzione del giallo lampeggiante continuo”.

Al momento l’accensione del verde e rosso su Viale Europa, per poi tornare poco dopo (appunto) al giallo lampeggiante continuo, avviene solamente su chiamata del pedone o con attivazione a distanza da parte dei vigili del fuoco per la loro uscita in emergenza dalla caserma di via Bartali. “Con la direzione del comandante della Polizia locale – evidenzia l’assessore – è in fase di avvio un programma di prove anche sul posto, con modifiche tecniche di programmazione dell’impianto semaforico, al fine di verificarne il corretto funzionamento nel momento in cui viene attivata la chiamata pedonale o nelle varie situazioni di uscita o immissione nel viale anche con mezzi a due ruote”.

“Stiamo valutando intelligenza artificiale”

“Nel frattempo il Comando ha chiesto alla ditta di gestione degli impianti semaforici una valutazione tecnica ed economica per un nuovo sistema con tecnologia moderna basata su intelligenza artificiale, che abbia il controllo di visione sia in presenza di pedoni che di veicoli fermi o in transito, per renderlo ancora più efficiente. Soluzione che verrà presa in considerazione qualora dalle prove menzionate con l’attuale tecnologia rimanga qualche dubbio sul corretto funzionamento del semaforo, arrecando disagi a viabilità o problemi di sicurezza

“In quest’area programmati continui controlli anche con telelaser”

“L’attuale segnaletica stradale è posizionata correttamente – aggiunge Braccalenti – e la velocità è quella prevista nel centro abitato, ovvero 50 km/h. Da parte della polizia locale vengono programmati continui controlli stradali in viale Europa tra cui quelli della velocità col telelaser. Da parte nostra c’è tutta la volontà e l’intenzione di ripristinare il semaforo con l’attivazione delle varie fasi“.

La manutenzione del verde “Piante e siepi non interferiscono su sicurezza”

Per quanto riguarda la manutenzione del verde l’assessore ha precisato che “l’altezza della siepe presente lungo il percorso ciclopedonale di viale Europa è stata già ridotta ad un’altezza di 60 cm, periodicamente sagomata sui tre lati in modo da rendere visibile e distinguibili eventuali pedoni, anche bambini, in prossimità dell’attraversamento. La rimozione integrale della siepe, che funge da barriera fisica tra carreggiata e marciapiede non si reputa opportuna, perché esporrebbe di più gli utenti ad un maggior rischio di interferenza con la strada e verrebbe meno anche la funzione di filtro di polveri e rumore che la stessa siepe svolge”.

“Si reputa inoltre sufficientemente adeguata la frequenza degli interventi di potatura, soddisfacenti al mantenimento delle condizioni di sicurezza e visibilità dei pedoni. La banchina stradale sul lato opposto del viale, dove ci sono i tigli nostrani, è contrattualmente sottoposta a 4 tagli annuali, compresa la spollonatura alla base delle piante. Si è anche proceduto in primavera ad effettuare la potatura dei ricacci lungo il tronco fino all’altezza di 3 metri e la sfrondatura delle chiome in tutte quelle piante a maggiori interferenza con le lanterne semaforiche. Il prossimo taglio verrà effettuato entro il mese di luglio”.

La replica di Tanzi “La gente qui rallenta solo quando vede la divisa”

Tanzi, nella replica, si è detto “soddisfatto in parte: ok per il taglio della siepe dalla parte dello stadio ma dalla parte opposta, dove non esiste siepe, quando non viene tagliato il pedale delle piante non si vede assolutamente niente da via Bartali, bisogna arrivare quasi un metro sulla strada. E’ vero poi che ogni tanto ci sono i vigili ma la gente purtroppo rallenta solo quando vede la divisa mentre nelle altre occasioni se ne frega. Sulla velocità a 50 km/h va bene ma sappiamo che ci sono posti dove si dovrebbe andare anche ai 5 km/h. Spero solo che quello che riuscirà a fare l’assessore riesca a risolvere il problema…”