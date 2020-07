Viadotto Montoro, corsa contro il tempo per riaprire il raccordo Terni – Orte

Corsa contro il tempo per riaprire il viadotto Montoro lungo il raccordo Terni – Orte, chiuso completamente dal 1 giugno. L’obiettivo è permettere l’accessibilità parziale entro una decina di giorni, anche meno. E per questo fervono i lavori.

Conclusa prima fase sulla pila del viadotto

L’Anas, infatti, sta proseguendo i lavori lungo la strada statale 675 “Umbro Laziale”. In particolare, si è conclusa la prima fase di spinta, mediante martinetti idraulici, finalizzata a ripristinare la verticalità della pila del viadotto interessata, alta 34 metri. L’operazione ha ottenuto un recupero sufficiente a consentire una prima riapertura al traffico dell’opera.

Riapertura entro il 20 luglio

In particolare, entro il prossimo 20 luglio potrà essere ripristinata la circolazione veicolare con transito consentito in entrambe le direzioni sulle corsie di sorpasso. Stante la complessità tecnica dell’operazione sono ancora in corso calcoli strutturali, da parte dei progettisti dell’intervento. Nel corso della prima fase di riapertura potranno esserci delle limitazioni al traffico dei mezzi pesanti.

Mezzi pesanti che continuano ad essere deviati per lo più su viabilità alternativa, mentre le forze dell’ordine controllano il rispetto dei divieti. Verifiche effettuate per evitare la congestione del traffico all’interno del territorio comunale di Narni, che da un mese e mezzo ormai fa i conti con le ripercussioni della chiusura del viadotto Montoro.

Tutte le informazioni sui lavori e le mappe con i percorsi alternativi sono disponibili a questo link: https://www.stradeanas.it/it/viadottomontoro.