Viabilità, il 29 agosto partiranno i lavori di ripavimentazione a Montecastrilli e Avigliano - Tuttoggi

Il programma dei lavori su SP 81, SP 82 e SP 37

La ditta, incaricata dalla Provincia di Terni, partirà dalla SP 81 nel centro abitato di Casteltodino, dove verranno riasfaltati 600 metri di strada. Un secondo intervento, invece, riguarderà la SP 82, a Montecastrilli, sulla direttrice che dalla rotatoria del centro Fiere Serafini prosegue verso Farnetta. Anche in questo caso sono 600 i metri di carreggiata da riasfaltare. Il terzo tratto, infine, è quello sulla SP 37, nelle vicinanze dell’ingresso al centro abitato di Avigliano Umbro. Qui i lavori di riammodernamento della pavimentazione interesseranno un’area di 500 metri.

Senso unico alternato regolato da semaforo per tutta la durata dei lavori

La Provincia di Terni, da parte sua, ha emanato un’ordinanza con l’istituzione di un senso unico alternato regolato da semaforo, in vigore per tutta la durata dei lavori. Secondo il consigliere delegato alla Viabilità dalla presidente della Provincia si tratta di un progetto di riqualificazione messo in programma seguendo le priorità individuate, e tenendo conto delle esigenze dei Comuni a fronte di una collaborazione costante, fondamentale per dare risposte concrete ai territori.