Via Pellini, le scale mobili da oggi chiuse alle 22

A partire da oggi (giovedì 29 agosto) il percorso della scala mobile e fissa di via Checchi – via Pellini chiuderà alle ore 22 per consentire la messa in sicurezza della scala fissa, così come già avvenuto per la parte alta dell’impianto.

Lavori necessari a garantire la sicurezza nel tratto del percorso meccanizzato. Per ridurre i disagi agli utenti, in particolare per i fruitori del parcheggio del Pellini, i lavori verranno realizzati nelle ore notturne.

