Via Mazzini chiude 2 mesi per lavori, a gennaio tocca a via Ciuffelli

L'accesso al centro storico di Todi si rifà il look, si parte da via Mazzini il 3 ottobre. Previste modifiche anche al trasporto pubblico

La principale via di accesso alla città di Todi sarà completamente ripavimentata. I lavori inizieranno il 3 ottobre in Via Mazzini, che sarà interclusa al traffico fino al 3 dicembre sino all’altezza dell’ufficio di polizia urbana. In quella data il cantiere sarà completamente rimosso per tutto il periodo delle festività natalizie, fino al 9 gennaio 2023, quando si inizierà ad operare su Via Ciuffelli, dai giardini pubblici a piazza Jacopone, che sarà l’ultima ad essere oggetto di ripavimentazione.

Il Comune di Todi fa sapere che in via Mazzini è prevista anche la sostituzione dei cordoli e l’intervento puntuale sui marciapiedi, che però resteranno aperti durante i lavori stradali per garantire i percorsi pedonali e saranno quindi sistemati alla fine. Il programma di cantierizzazione è stato oggetto di molteplici approfondimenti da parte degli uffici comunali, sia con la ditta che con i commercianti e i residenti del centro storico, categorie con le quali sono stati condivisi nei giorni scorsi i dettagli, accogliendo richieste e suggerimenti migliorativi.