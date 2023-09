Via ai lavori sul tetto del palazzo comunale, fino al 14 dicembre piazza Fanti off limits per le auto - Tuttoggi.info

Al via la manutenzione straordinaria di una porzione del tetto del palazzo comunale con 130 mila euro del Pnrr

Manutenzione straordinaria con 130 mila euro del Pnrr per il tetto del palazzo comunale, che nella porzione che sovrasta piazza Fanti e nella parte rivolta verso il cortile interno sarà sottoposto ad un intervento per il consolidamento degli elementi lignei recuperabili, il rifacimento dei manti impermeabili e la conservazione della copertura.

“Anche la casa dei tifernati ha bisogno di cure che permettano di restaurare una parte importante come il tetto, che il trascorrere degli anni ha esposto a inevitabili fenomeni di deterioramento tipici di tutti gli edifici, tanto più di un palazzo storico come quello del Comune”, spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Riccardo Carletti, sottolineando che il cantiere aperto in questi giorni “permetterà di eseguire le opere necessarie a risolvere i problemi di infiltrazione riscontrati su alcune parti della copertura”.

L’investimento fa parte dei circa 20 milioni di fondi del Pnrr che il Comune si è aggiudicato per riqualificare la città. Queste risorse, sommate a quelle ottenute per interventi nel territorio tifernate da altre amministrazioni provinciali, regionali e del governo centrale, portano a oltre 30 milioni di euro il totale di investimenti da attuare nei prossimi anni a Città di Castello.

Il progetto di sistemazione del tetto del palazzo comunale prevede, nella porzione rivolta verso il cortile interno, lo smontaggio del manto di copertura, la demolizione di parte del controsoffitto e la sua ricostruzione con una nuova orditura lignea, una guaina impermeabilizzante e un nuovo rivestimento con coppi antichi, che andranno ad integrarsi con quelli recuperati. L’intervento sarà completato con nuovi sporti di gronda e pianelle di foggia e dimensione di quelli esistenti. Sul versante di piazza Fanti sarà rifatta una porzione di gronda e revisionati il manto di copertura e il manto impermeabile sottostante. Nel rispetto della normativa vigente saranno installate linee vita e anche una nuova rete anti volatile nel cortile interno. Tutte le opere previste sono state autorizzate dalla Soprintendenza ed eseguite senza variazioni estetiche, tipologiche, né di materiali, rispetto all’esistente.

Per consentire lo svolgimento in sicurezza dei lavori, il comando della Polizia Locale ha emesso un’ordinanza che fino al 14 dicembre 2023 prevede l’istituzione provvisoria del divieto di sosta su tutta Piazza Fanti, tranne il tratto che parte dal civico 9 fino all’area prospiciente il civico 8/C. L’apertura del cantiere comporterà anche lo spostamento in aree limitrofe dei 4 ambulanti del mercato settimanale abitualmente collocati nel tratto di piazza Fanti che si interseca con corso Cavour, che potranno tornare alla collocazione tradizionale dopo il 14 dicembre 2023.